Leylah Fernández regresa a Monterrey para una historia más

Leylah Fernández regresa al torneo Abierto GNP Seguros de Monterrey, una competencia donde ha forjado su historia al conquistar las ediciones del 2021 y 2022. Ahora regresa con la ilusión de brindar lo mejor ante el público regio y llegar con buen nivel al U.S Open.

Leylah reconoció que las condiciones climatológicas en Monterrey representan un reto, pero consideró que son importantes para fortalecer su juego y acostumbrarse a escenarios difíciles.

"Estás condiciones me preparan muy bien mentalmente para poder superar momentos difíciles en los duelos" mencionó la tenista canadiense.

Además, destacó que su fortaleza física y su velocidad en la cancha son aspectos que le permiten competir al máximo nivel.

"Mentalmente me permite ser fuerte y positiva y cuando soy positiva se que jugaré un buen tenis" delcaró.

La jugadora también destacó al público regiomontano, al que describió como apasionado y enérgico, asegurando que espera brindar un buen espectáculo en esta edición.

"Espero que pueda jugar buen tenis y brindar un buen espectáculo para el público”, expresó Fernández.

Leylah Fernández buscará sumar su tercer campeonato en Monterrey antes de viajar a Nueva York para afrontar el reto de un Grand Slam como lo es el U.S Open.

