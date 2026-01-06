Tigres y Mazatlán, únicos equipos sin altas para el Clausura 2026

A días de que ruede el balón en el Clausura 2026, el mercado de fichajes de la Liga MX avanza a paso firme, aunque no para todos.

Tigres y Mazatlán FC destacan como los únicos clubes que no han anunciado incorporaciones de cara al nuevo torneo.

De los 18 equipos que integran el máximo circuito, felinos y cañoneros son los únicos que, hasta ahora, no han presentado caras nuevas en sus planteles, situación que contrasta con la intensa actividad del resto de la liga.

Tigres, con más salidas que llegadas

El conjunto universitario, reciente finalista del Apertura 2025, ha tenido un mercado marcado por las bajas. Hasta el momento, Tigres se ha desprendido de seis futbolistas, entre ellos Sebastián Córdova, quien reforzó al Toluca, sin que se haya anunciado algún refuerzo para el primer equipo.

La única incorporación relacionada con el club ha sido la de Antonio de María, procedente de Gallos Blancos, aunque su destino no será el plantel estelar, sino la categoría Sub 21.

Mazatlán y un proyecto en transición

En el caso de Mazatlán FC, la falta de movimientos responde a una situación distinta. El club sinaloense atraviesa su última temporada en Primera División antes de concretar su venta al Atlante, por lo que la directiva no contempla reforzar al equipo.

El cuadro mazatleco, que está próximo a cumplir seis años en la Liga MX, también ha anunciado algunas salidas, manteniendo un perfil bajo en el mercado ante el proceso administrativo que enfrenta.

El resto de la Liga MX sí se refuerza

Aunque clubes como Tijuana aún no han hecho anuncios oficiales, ya cuentan con jugadores integrados al plantel, como el caso de Josef Martínez, en contraste varios equipos protagonizaron fichajes de alto impacto.

Entre los movimientos más destacados aparecen Sebastián Córdova a Toluca, Rodrigo Dourado al América, Miguel Borja a Cruz Azul, Diber Cambindo a León y Julián Carranza al Necaxa, además de Lucas Di Yorio a Santos, Juninho a Pumas y Alan Mozo a Pachuca.

Fechas clave del registro

De acuerdo con el reglamento de competencia, el periodo de registros cerrará el próximo 9 de febrero a las 19:00 horas, cuando el torneo haya superado la Jornada 5.

No obstante, se contempla una ventana adicional para los clubes que sufran bajas por convocatorias a selecciones nacionales.

