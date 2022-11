Los Astros de Houston regresan a casa para Serie Mundial

Cabe aclarar que si ganan se convertirán en Campeones de la Major League Baseball (MLB) o Grandes Ligas de Estados Unidos.

Dusty Baker ha estado aquí antes. Es difícil olvidar la vez anterior que el actual manager de los Astros tuvo una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial, de cara al sexto encuentro previsto para este sábado y de vuelta en Houston ante los Filis de Filadelfia. Si los Astros ganan, serán campeones.



En 2002, los Gigantes de San Francisco eran dirigidos por Baker y tenían como su mayor figura a Barry Bonds, a la postre el mayor jonronero de la historia. Llegaron al sexto juego contra los Angelinos de Los Ángeles también arriba por 3-2.



Como el equipo visitante para los últimos dos compromisos de esa serie, los Gigantes desperdiciaron una ventaja de cinco carreras en el sexto duelo, para perderlo por 6-7. En el séptimo, los Angelinos se coronaron al imponerse por 4-1.



Veinte años después, en su tercer viaje a un Clásico de Otoño, Baker busca todavía ese campeonato que se le ha escapado tras un cuarto de siglo como piloto en las mayores. Como pelotero, acudió tres veces a la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles y lo ganó todo como un estupendo bateador y jardinero izquierdo en 1981.



“No pienso en la situación en la que estoy”, dijo Baker acerca de la búsqueda del título. “Sólo me tomo un día de descanso, porque si piensas demasiado en algo todo el tiempo te vuelves loco”.



Con A.J. Hinch como manager, los Astros lideraban también la Serie Mundial por 3-2 en 2019, ante los Nacionales de Washington, que se coronaron en siete encuentros.



Baker, de 73 años y cuyo contrato expira al final de la postemporada. Insistió también en que no ha dedicado tiempo a preocuparse por su futuro.



“Simplemente he aprendido con el tiempo que hay que vivir la vida, hacer lo correcto, aprovechar el momento disfrutar lo más que pueda uno”, comentó. “Hay que disfrutar este viaje... Siempre pensé: ‘Bueno, cuando deba ganar ganaré y cuando deba firmar un contrato lo firmaré’. Entretanto, sólo voy a salir y a disfrutar lo que he estado haciendo por mucho tiempo”.



Los Astros tomaron ventaja en la serie al ganar los últimos dos juegos. El dominicano Cristian Javier y tres relevistas se combinaron para lograr el segundo juego sin hit en la historia de la Serie Mundial.



Ese hecho histórico se presentó en el cuarto juego, antes de que Justin Verlander ganara por fin un duelo del Clásico de Otoño en el quinto compromiso, gracia a un jonrón clave del novato dominicano Jeremy Peña y a una tremenda atrapada de Chas McCormick en el noveno inning.



Pese a una racha de dos derrotas, el manager de Filadelfia, Rob Thomson, no está preocupado por su equipo. Después de todo, es el mismo plantel, encabezado por Bryce Harper y Kyle Schwarber, que se sobrepuso a un comienzo de 22-29 para llegar a los playoffs, algo que los Filis no lograban desde 2011.



“Hemos jugado una pelota realmente buena”, dijo Thomson. “No pienso que haya motivo para el pánico. Simplemente tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho. Hay que concentrarse en los detalles. Siempre les digo: ‘Concentrémonos en las cosas pequeñas y ocurrirán cosas grandes’”.



Houston colocará en la lomita al dominicano Framber Valdez ante Zach Wheeler el sábado por la noche. Será una repetición del duelo monticular registrado en el segundo juego, que los Astros ganaron por 5-2.