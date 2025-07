Los Eagles graban bandera de Brasil en anillos del Super Bowl

Los Philadelphia Eagles incluyeron la bandera de Brasil en el diseño de sus anillos de campeonato del Super Bowl LIX, presentados este viernes, para conmemorar su victoria inicial de la temporada 2024 contra los Green Bay Packers en São Paulo, Brasil, el primer juego de la NFL jugado en el país.

La bandera está grabada en el interior del anillo, junto con las palabras del entrenador Nick Sirianni "TOUGH, DETAILED, TOGETHER" y los puntajes de los cuatro juegos de playoffs, incluido el triunfo 40-22 sobre los Kansas City Chiefs.

O ANEL DE CAMPEÃO DO SUPER BOWL DOS EAGLES TEM A BANDEIRA DO BRASIL! 🇧🇷💍



O anel mais bonito de todos os tempos.



(via @Eagles) pic.twitter.com/KJhUsRkFJt — NFL Brasil (@NFLBrasil) July 19, 2025

“Nuestro Anillo de Campeonato del Super Bowl LIX representa el compromiso, la determinación y el sacrificio de cada miembro de nuestra organización que ayudó a lograr otro campeonato de la NFL para la afición de los Eagles en todo el mundo", declaró el propietario de los Eagles, Jeffrey Lurie.

El anillo, creado por Jason of Beverly Hills, también presenta 18 piedras verdes por las 18 victorias del equipo, 145 diamantes por los puntos récord en playoffs y un mecanismo de alas desplegables con la frase "You can’t be great without the greatness of others."

“En nombre de los Philadelphia Eagles, quiero agradecer a Jason de Beverly Hills por su experiencia y dedicación en el diseño de este magnífico anillo. Servirá para siempre como un recordatorio de lo mágica que fue la temporada 2024 para nuestra organización y nuestra afición", agregó el dueño del equipo.

