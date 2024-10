Manchester United despide al entrenador Erik ten Hag

El Manchester United despidió al entrenador Erik ten Hag este lunes después de un comienzo de temporada problemático que ha dejado a los 20 veces campeones ingleses debilitados en la Premier League.

El entrenador holandés ganó dos copas nacionales en sus dos años y medio en el cargo, pero llevó al equipo a su peor comienzo de temporada tras perder cuatro de sus primeros nueve partidos de liga, posicionándose en el puesto 14.

Las duras derrotas en casa ante su acérrimo rival Liverpool y el Tottenham dejaron a Ten Hag bajo una fuerte presión. Una derrota por 2-1 ante el West Ham el domingo resultó ser su último partido en el cargo.

El United solo ha ganado uno de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

“Erik ten Hag ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino del Manchester United”, dijo el United, y agregó que Ruud van Nistelrooy, uno de los asistentes de Ten Hag y ex delantero del club, asumiría el cargo de entrenador interino mientras se recluta a un entrenador permanente.

Entre sus posibles sucesores se encuentran el ex entrenador de Inglaterra Gareth Southgate, el ex entrenador del Chelsea Graham Potter y el ex entrenador del Barcelona Xavi Hernández.

