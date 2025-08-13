Cerrar X
UFC organizará el primer evento de pelea en la Casa Blanca

La Casa Blanca será sede de un evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo año

La Casa Blanca será sede de un evento de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo año, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos durante el 4 de julio.

El anuncio fue hecho por el presidente de la UFC, Dana White, quien confirmó que la idea surgió tras conversaciones con el presidente estadounidense, con quien mantiene una amistad desde principios de la década del 2000.

En ese entonces, Donald Trump apoyó los primeros eventos de la empresa en sus propiedades comerciales.

“Definitivamente va a suceder”, aseguró White en una entrevista con CBS Mornings.

Agregó que se reunirá a finales de mes con el presidente y su hija Ivanka Trump para definir los detalles. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó la realización del evento a la BBC.

Será la primera vez que una pelea oficial de UFC se organice en la Casa Blanca.

Aunque aún no se ha precisado la ubicación exacta, Trump ha sugerido que podría instalarse una jaula octogonal en los jardines presidenciales, con capacidad para unas 25 000 personas.

“Cuando me llamó y me pidió que lo hiciera, dijo: ‘Quiero a Ivanka en medio de esto’”, comentó White, quien reveló que ha estado discutiendo con la hija del presidente las posibles configuraciones y escenarios para la velada.

El mandatario ya había insinuado la idea durante un evento en Iowa, destacando que sería parte de un año de celebraciones con actividades especiales en parques nacionales y sitios históricos de todo el país.

El proyecto se enmarca en la serie de cambios que Trump ha impulsado en su segundo mandato, que incluyen redecoraciones doradas en la Oficina Oval, modificaciones en el Jardín de Rosas, la instalación de grandes astas de bandera y planes para construir un nuevo salón de baile de 200 millones de dólares en el Ala Este.

La noticia coincide con un acuerdo millonario entre Paramount, propietaria de CBS, y la UFC, valorado en 7,700 millones de dólares por siete años de transmisión.

La administración Trump aprobó recientemente la fusión de Paramount con Skydance, tras recibir compromisos de ambas compañías.


