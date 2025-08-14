Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T134023_516_9390e498a5
Deportes

Matt Richardson fija récord mundial en los 200 metros

Richardson estableció el récord mundial en la prueba de 200 metros de velocidad, convirtiéndose en el primer ciclista que rebaja la barrera de los 9 segundos

  • 14
  • Agosto
    2025

El británico Matt Richardson estableció el récord mundial en la prueba de 200 metros de velocidad, convirtiéndose en el primer ciclista que rebaja la barrera de los 9 segundos.

Richardson, quien ganó tres medallas para Australia en los Juegos Olímpicos de París antes de cambiarse a Gran Bretaña, cronometró 8.941 segundos en el Velódromo de Konya.

Richardson, de 26 años, rompió el récord del neerlandés Harrie Lavreysen (9.088) establecido en París el verano pasado.

"Básicamente, solo era un pasajero. Le di un poco de dirección a la bicicleta y casi iba sola", dijo Richardson, citado en un comunicado de prensa de la federación británica. "Sé que esta pista puede ser bastante complicada en las curvas, así que fui cauteloso en esos puntos, pero aparte de eso, solo iba tan rápido como podía”.

Richardson, nacido en Inglaterra, ganó dos medallas de plata el verano pasado, en sprint individual y keirin, así como un bronce en sprint por equipos.

Además, el británico Will Bjerg consiguió un récord mundial en el C5 UCI Hour Record al cubrir 51.471 kilómetros en 60 minutos. Se convirtió en el primer paraciclista en romper también la barrera de los 50 kilómetros.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

826c0d06_d280_4e36_8de8_9bf883dace88_cb2cf9dfc0
Motociclista pierde la vida tras fuerte choque en Saltillo
Gy_W_Yobaaw_AAM_Rbr_bf284a30bb
Squashistas logran el noveno oro para México en Asunción
choque_tesla_morones_prieto_1b1262e4df
Choca conductora Tesla contra árbol en Morones Prieto
publicidad

Últimas Noticias

whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
AP_25227760243355_0913318e2f
El Salvador amplía plazos de detención de arrestados en excepción
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
militares_eua_e52f04ddfc
Reportan que EUA envió tropas al Caribe para combatir a cárteles
publicidad
×