Matt Richardson fija récord mundial en los 200 metros

El británico Matt Richardson estableció el récord mundial en la prueba de 200 metros de velocidad, convirtiéndose en el primer ciclista que rebaja la barrera de los 9 segundos.

Richardson, quien ganó tres medallas para Australia en los Juegos Olímpicos de París antes de cambiarse a Gran Bretaña, cronometró 8.941 segundos en el Velódromo de Konya.

Richardson, de 26 años, rompió el récord del neerlandés Harrie Lavreysen (9.088) establecido en París el verano pasado.

"Básicamente, solo era un pasajero. Le di un poco de dirección a la bicicleta y casi iba sola", dijo Richardson, citado en un comunicado de prensa de la federación británica. "Sé que esta pista puede ser bastante complicada en las curvas, así que fui cauteloso en esos puntos, pero aparte de eso, solo iba tan rápido como podía”.

Richardson, nacido en Inglaterra, ganó dos medallas de plata el verano pasado, en sprint individual y keirin, así como un bronce en sprint por equipos.

Además, el británico Will Bjerg consiguió un récord mundial en el C5 UCI Hour Record al cubrir 51.471 kilómetros en 60 minutos. Se convirtió en el primer paraciclista en romper también la barrera de los 50 kilómetros.

Comentarios