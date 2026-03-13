Mercedes no quita el pie del acelerador en China

La Fórmula 1 llega a China con ánimo de celebrar una enorme cantidad de rebases, aunque los pilotos debaten cuán significativos son éstos.

De cara al Gran Premio de China y a la primera carrera sprint de la temporada, prevista para el sábado, Max Verstappen afirmó que hay “una jungla ahí fuera” mientras los equipos se adaptan a la nueva forma de competir.

En lugar de acumular horas en un simulador de última generación, Verstappen bromeó al decir que su práctica ahora se centraba en recolectar los hongos que dan velocidad en el videojuego Mario Kart para adaptarse a la nueva dependencia de la F1 respecto de los impulsos eléctricos de potencia.

Ferrari estrena la ‘Macarena’

George Russell es el piloto a batir en Shanghái tras su dominante victoria de la semana anterior en Australia, y Mercedes estará en la pelea por otro 1-2 en China.

Fue la misma historia en la primera práctica del viernes. Russell logró el mejor tiempo en la sesión de una hora — 1 minuto, 32,741 segundos — seguido por su compañero Kimi Antonelli (1:32,861).

McLaren fue el siguiente más rápido , encabezado por el campeón defensor de Fórmula 1 Lando Norris (1:33,296) y Oscar Piastri (1:33,472).

Todas las miradas estarán puestas en Ferrari en la primera práctica, ya que utilizará un alerón trasero único que gira boca abajo para ganar más velocidad en las rectas.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc registró el quinto mejor tiempo (1:33,599), seguido por Lewis Hamilton (1:33,129).

Hamilton tuvo dificultades al inicio de la sesión, tocó neumáticos con Norris en una vuelta y también hizo un trompo al perder el control en otra.

Bautizado como el “flip-flop” o la “Macarena”, el alerón se usó brevemente en las pruebas, se descartó para Australia, y es el tipo de innovación que podría ayudar a que Leclerc y Hamilton le planten cara a Mercedes. También podría alterar el flujo de aire y perjudicar a los autos que ruedan muy de cerca por detrás.

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen registró el octavo mejor tiempo (1:34,541) en su Red Bull, pero quedó a casi dos segundos del ritmo de Russell.

Cambios en puerta

La FIA, organismo rector de la F1, podría evaluar cómo va la competencia y hacer cambios, potencialmente incluso a tiempo para el Gran Premio de Japón, que está previsto para este mismo mes.

Una queja hasta ahora ha sido la falta de control de los pilotos sobre cuándo entra la potencia eléctrica y cuánta se utiliza.

No pueden impedir que la potencia se despliegue en la conducción típica en línea recta y slóo pueden añadir un impulso extra, lo que en Australia significó que los autos terminaran la vuelta de formación con la batería vacía y sin ritmo al inicio. Eso “no es muy divertido y además es bastante peligroso”, advirtió Verstappen el jueves.

Un problema relacionado terminó con la carrera del ídolo local Oscar Piastri antes de que empezara en Australia, cuando la potencia extra se activó de forma inesperada y lo lanzó contra las barreras, incluso antes de llegar a la parrilla.

Si la F1 no puede correr el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí, que por ahora siguen en el calendario pese a la guerra de Irán , ello dejaría un hueco de cinco semanas en el calendario, que los equipos podrían aprovechar para afinar cualquier cambio.

Zhou, un impulso para Cadillac

No ha habido un piloto chino en la parrilla desde que Zhou Guanyu dejó Sauber al final de la campaña de 2024, pero sigue siendo una gran celebridad en su país. Como piloto de reserva de Cadillac, podría darle al nuevo equipo un reconocimiento adicional en un mercado clave tras su debut sólido, aunque poco espectacular, en Australia. (AP)

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