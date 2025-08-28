Cerrar X
Messi_califica_de_muy_especial_al_partido_ante_Venezuela_82f3d515b1
Deportes

Messi califica de 'muy especial' al partido ante Venezuela

Lionel Messi, calificó de 'muy especial' el partido que disputará ante Venezuela por tratarse de su última presentación por eliminatorias de su país

  • 28
  • Agosto
    2025

El capitán de Argentina, Lionel Messi, calificó de “muy especial” el partido que disputará ante Venezuela la próxima semana en Buenos Aires por tratarse de su última presentación por eliminatorias de su país.

“Va a ser un partido muy, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”, adelantó el futbolista argentino de 38 años tras el triunfo de su equipo Inter Miami ante Orlando City 3-1 el miércoles por las semifinales de Leagues Cup.

La Albiceleste recibirá a Venezuela el próximo jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Luego visitará a Ecuador en Guayaquil.

Messi no le puso fecha a su retiro, pero su ciclo en Argentina se cerrará tras la Copa del Mundo del año próximo, en la que el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

Las eliminatorias para el Mundial 2030 comenzarán a disputarse en 2027.

“No sé si después (de Venezuela) habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial, por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos… Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció Messi.

Tras las declaraciones de Messi, CONMEBOL destacó que “se viene el último baile” para promocionar el duelo Argentina- Venezuela.

En tanto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso en venta esta semana las entradas para el partido ante la Vinotinto a valores más altos de lo habitual: la más barata ronda el equivalente a 100 dólares y la más cara unos 500 dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_casa_blanca_2d2c8c871f
La Casa Blanca no descarta un ataque militar contra Venezuela
deportes_messi_inter_miami_61188631d4
Messi vuelve y lleva al Inter Miami a la final de la Leagues Cup
inter_buque_eua_415ca7094c
Venezuela despliega 15,000 tropas para combatir el narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_68679c5b07
Tráiler choca contra tren en Colón; colapsa la vialidad
Heriberto_Trevino_2a31cbb179
Plantea PRI endurecer penas contra la extorsión
AP_25241791894848_01200aca4b
Corte de EUA falla contra aranceles de Trump, pero los mantiene
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
Whats_App_Image_2025_08_28_at_12_29_07_AM_e77a81f60e
Va NL por carpool en colegios para aligerar tráfico vehicular
publicidad
×