Messi califica de 'muy especial' al partido ante Venezuela

El capitán de Argentina, Lionel Messi, calificó de “muy especial” el partido que disputará ante Venezuela la próxima semana en Buenos Aires por tratarse de su última presentación por eliminatorias de su país.

“Va a ser un partido muy, muy especial para mí porque es el último de eliminatorias”, adelantó el futbolista argentino de 38 años tras el triunfo de su equipo Inter Miami ante Orlando City 3-1 el miércoles por las semifinales de Leagues Cup.

La Albiceleste recibirá a Venezuela el próximo jueves en el estadio Monumental de Buenos Aires por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Luego visitará a Ecuador en Guayaquil.

Messi no le puso fecha a su retiro, pero su ciclo en Argentina se cerrará tras la Copa del Mundo del año próximo, en la que el equipo de Lionel Scaloni defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

Las eliminatorias para el Mundial 2030 comenzarán a disputarse en 2027.

“No sé si después (de Venezuela) habrá amistosos o más partidos, pero sí que es un partido muy especial, por eso me van a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos… Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, reconoció Messi.

Tras las declaraciones de Messi, CONMEBOL destacó que “se viene el último baile” para promocionar el duelo Argentina- Venezuela.

En tanto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) puso en venta esta semana las entradas para el partido ante la Vinotinto a valores más altos de lo habitual: la más barata ronda el equivalente a 100 dólares y la más cara unos 500 dólares.

