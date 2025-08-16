Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2_3f2de810ed
Deportes

Mexicana gana oro en el duatlón de los Juegos Mundiales Chengdú

Anahí Álvarez Corral, de 24 años y originaria de Durango, México, ganó la medalla de oro en el duatlón femenil de los Juegos Mundiales Chengdu 2025

  • 16
  • Agosto
    2025

Anahí Álvarez Corral, de 24 años y originaria de Durango, México, ganó la medalla de oro en el duatlón femenil de los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

"Estoy muy contenta y emocionada. Gracias a todas las personas que me apoyan”, refirió.

Con un tiempo de 1:25:31, superó por solo dos segundos a la española María Varo Zubiri en un emocionante sprint final.

La belga Jeanne Dupont se llevó el bronce con 1:25:58.

Álvarez destacó por su estrategia y capacidad para remontar en los últimos kilómetros, logrando la séptima medalla para México en estos juegos, la tercera de oro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_17_at_5_08_17_PM_1_511315ea89
Con más de 500 niños, celebran el 'Kids Day' del Abierto GNP
Inaugura_Sheinbaum_unidad_de_medicina_familiar_en_Ecatepec_a63a98d8b4
Inaugura Sheinbaum unidad de medicina familiar en Ecatepec
Mexico_flag_football_1feca5b4b6
México gana bicampeonato mundial de flag football
publicidad

Últimas Noticias

inter_avioneta_peru_52d8bc4487
Decomisan avioneta usada para el narcotráfico en selva de Perú
AP_25229842783517_0f74528ecb
Irak inicia excavación de fosa común que dejó el Estado Islámico
Whats_App_Image_2025_08_17_at_5_42_59_PM_b526726351
México y Estados Unidos se unen en Día de Amistad Internacional
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×