Mexicana gana oro en el duatlón de los Juegos Mundiales Chengdú

Anahí Álvarez Corral, de 24 años y originaria de Durango, México, ganó la medalla de oro en el duatlón femenil de los Juegos Mundiales Chengdu 2025.

"Estoy muy contenta y emocionada. Gracias a todas las personas que me apoyan”, refirió.

Con un tiempo de 1:25:31, superó por solo dos segundos a la española María Varo Zubiri en un emocionante sprint final.

La belga Jeanne Dupont se llevó el bronce con 1:25:58.

Álvarez destacó por su estrategia y capacidad para remontar en los últimos kilómetros, logrando la séptima medalla para México en estos juegos, la tercera de oro.

