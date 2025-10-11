México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20

El sueño de todo un país terminó. México perdió por 2-0 en un durísimo partido contra Argentina, que demostró la superioridad de su fútbol formativo, pues los aztecas estuvieron bastante lejos de competir de tú a tú.

Desde antes de que comenzara el partido hubo muchas dudas por parte de la afición mexicana, pues Diego "Chicha" Sánchez, uno de los mejores jugadores en el torneo, inexplicablemente inició desde la banca, dando lugar a César Garza.

Este cambio realizado por Eduardo Arce cobró factura muy pronto en el partido, pues con Íker Fimbres jugando como carrilero, México perdió mucho orden defensivo, lo cual fue aprovechado por Argentina al 8', donde tras una gran atajada de Emmanuel Ochoa, Maher Carrizo aprovechó un rebote y puso el 1-0.

Aunque todavía era muy pronto, los sudamericanos comenzaron a "cancherear", pegando en cada oportunidad para cortar avances e ir desesperando a los mexicanos, que se vieron obligados a ir al frente. Para peor, Alexéi Domínguez salió lesionado, por lo que su lugar fue ocupado por Camberos.

Los comandados por Eduardo Arce intentaron romper la sólida defensa albiceleste, pero la famosa "picardía" terminó pesando mucho a favor del rival, que aprovechó un irregular criterio arbitral.

Para el complemento llegaron cambios necesarios para el encuentro, aunque no los que muchos esperaban, porque salió José Pachuca y entró César Bustos, de Rayados, quien lejos de marcar diferencia, cometió un error garrafal a la hora de cerrar un balón dividido, el cual terminó en pies de Mateo Silvetti, quien puso el 2-0.

Una vez ampliada la ventaja, Argentina comenzó a controlar el partido, cerrando por completo todos los espacios. Aunado a estos, cuando un posible penal sobre Tahiel Jiménez fue retado por el cuerpo técnico de México, el cual no fue señalado.

Al final, México quedó eliminado, mientras que Argentina se plantó en Semifinales y como uno de los favoritos para ganar el título.

