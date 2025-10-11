Cerrar X
G3_BIYW_6_WUAA_6u_IC_fb6b8d3fc5
Deportes

México cae 2-0 ante Argentina y está eliminado del Mundial Sub 20

Sufriendo de cambios inexplicables en el cuadro titular, el tricolor sufrió contra una albiceleste que dominó de principio a fin y ahora está en Semifinales

  • 11
  • Octubre
    2025

El sueño de todo un país terminó. México perdió por 2-0 en un durísimo partido contra Argentina, que demostró la superioridad de su fútbol formativo, pues los aztecas estuvieron bastante lejos de competir de tú a tú.

Desde antes de que comenzara el partido hubo muchas dudas por parte de la afición mexicana, pues Diego "Chicha" Sánchez, uno de los mejores jugadores en el torneo, inexplicablemente inició desde la banca, dando lugar a César Garza.

Este cambio realizado por Eduardo Arce cobró factura muy pronto en el partido, pues con Íker Fimbres jugando como carrilero, México perdió mucho orden defensivo, lo cual fue aprovechado por Argentina al 8', donde tras una gran atajada de Emmanuel Ochoa, Maher Carrizo aprovechó un rebote y puso el 1-0.

Aunque todavía era muy pronto, los sudamericanos comenzaron a "cancherear", pegando en cada oportunidad para cortar avances e ir desesperando a los mexicanos, que se vieron obligados a ir al frente. Para peor, Alexéi Domínguez salió lesionado, por lo que su lugar fue ocupado por Camberos.

Los comandados por Eduardo Arce intentaron romper la sólida defensa albiceleste, pero la famosa "picardía" terminó pesando mucho a favor del rival, que aprovechó un irregular criterio arbitral.

Para el complemento llegaron cambios necesarios para el encuentro, aunque no los que muchos esperaban, porque salió José Pachuca y entró César Bustos, de Rayados, quien lejos de marcar diferencia, cometió un error garrafal a la hora de cerrar un balón dividido, el cual terminó en pies de Mateo Silvetti, quien puso el 2-0.

Una vez ampliada la ventaja, Argentina comenzó a controlar el partido, cerrando por completo todos los espacios. Aunado a estos, cuando un posible penal sobre Tahiel Jiménez fue retado por el cuerpo técnico de México, el cual no fue señalado.

Al final, México quedó eliminado, mientras que Argentina se plantó en Semifinales y como uno de los favoritos para ganar el título.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T151729_272_d56710234a
No vamos a dejar a nadie desamparado: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T131651_942_82bd91d2b7
Convocan Aldo de Nigris y Jorge Sánchez para Selección Sub-17
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T125659_010_87bbe6f77a
México alerta por fallas en 33,000 autos; provocarían accidentes
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T163637_222_7ce74d6886
Hoy es el Día Mundial de la Artritis y Enfermedades Reumáticas
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T162045_236_41320511a6
Supervisan avances en ampliación de la caseta Monterrey-Cadereyta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T155958_323_d3163bb0ee
Resaltan avances de consenso interno previo revisión de T-MEC
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×