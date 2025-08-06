México reconoce a clavadistas ganadores en el Mundial de Singapur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este martes con los clavadistas mexicanos que destacaron en el Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, donde lograron un récord histórico para el país con una medalla de oro, cuatro de plata y dos de bronce, posicionándose en el tercer lugar del medallero, solo por detrás de China y Australia.

Sheinbaum relató en la conferencia matutina de este miércoles su encuentro con los jóvenes de deportes acuáticos que ganaron el mayor número de medallas en clavados durante la competencia en Singapur2025.

"Ellos ya son un símbolo. Son una referencia para muchísimos jóvenes”, apuntó la mandataria.

Me siento muy orgullosa de recibir a este equipo histórico de atletas y entrenadores de deportes acuáticos, quienes han ganado medallas para nuestro país. Les felicito y siempre van a contar con nuestro apoyo. pic.twitter.com/5PLZDhl2rG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 6, 2025

Durante el encuentro en Palacio Nacional, Sheinbaum pidió a los atletas, entre ellos Osmar Olvera, las gemelas Lía y Mía Cueva, Randal Willars, Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo y Juan Celaya, que compartan sus experiencias en escuelas para inspirar a los jóvenes mexicanos.

“En el periodo que tiene de descanso, de acuerdo con sus entrenadores, (que) puedan ir a dar pláticas a las secundarias, preparatorias, hablar con los jóvenes o primarias, de su esfuerzo personal, la disciplina, lo que significa el deporte y que se conviertan en un ejemplo para todas las generaciones de nuestro país”, dijo.

La mandataria destacó que estos deportistas son un símbolo y una referencia para las nuevas generaciones, proponiéndoles impartir pláticas en su tiempo libre para motivar a la juventud.

Asimismo, reconoció que la reunión que tuvieron ayer fue muy buena y con gratitud reconoció a los jóvenes promesa.

“Que es nuestro país, nuestro gran país, nuestro pueblo. que cada vez que están en un trampolín sientan la grandeza de México en su corazón. Entonces, fue una plática muy bonita y les agradezco que hayan venido”, sentenció.

Además, se abordaron temas como el apoyo a los atletas y sus entrenadores, incluyendo la permanencia de la entrenadora Ma Jin, clave en los éxitos del equipo.

