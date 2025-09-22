MLB aprueba la venta de los Rays al grupo de Patrick Zalupski

Este lunes los propietarios de las franquicias de Las Grandes Ligas votaron unánimemente a favor para aprobar la venta de los Tampa Bay Rays a un grupo liderado por el desarrollador inmobiliario Patrick Zalupski.

Apenas el pasado miércoles 17 de septiembre, los Rays dijeron que estaban a la espera de que se completara la venta.

Los Rays, fundados en 1998 por Vince Naimoli, utilizaron el nombre de Tampa Bay Devil Rays hasta la temporada de 2007, dos años después —2005— de que su fundador vendiera la franquicia al empresario neoyorquino Stuart Sternberg.

Con Stu como propietario, los renombrados Tampa Bay Rays ganaron los títulos de la División Este de la Liga Americana en 2008, 2010, 2020 y 2021, y llegaron dos veces a la Serie Mundial, perdiendo ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020.

En marzo de este año, los Rays se retiraron de un proyecto de $1,300 millones de dólares para la construcción de un nuevo estadio junto al Tropicana Field en St. Petersburg —casa de los Rays—, argumentando la presencia de un huracán y retrasos que probablemente aumentaron el costo del proyecto.

Fue en junio cuando el equipo anunció que se habían comenzado conversaciones para una posible venta.

Debido a los daños causados al Tropicana Field por el huracán Milton en octubre pasado, los Rays jugaron como local esta temporada al otro lado de la bahía en el Steinbrenner Field en Tampa, el campo de entrenamiento de primavera de los Yankees de Nueva York. Los Rays lograron un récord como local de 41-40 para su novena temporada consecutiva con récord ganador en casa.

Jugando partidos en casa en un estadio al aire libre por primera vez, los Rays experimentaron 17 retrasos por lluvia en 16 juegos, sumando un total de 17 horas y 47 minutos.

El Comisionado de Béisbol Rob Manfred dijo la semana pasada que espera que bajo Zalupski los Rays inicien una nueva búsqueda de un sitio para un nuevo estadio en el área de Tampa y St. Petersburg. Bajo Sternberg, los Rays anunciaron planes y luego no avanzaron con los estadios propuestos en el sitio del Al Lang Stadium en St. Petersburg (2007), Ybor City en Tampa (2018) y el sitio adyacente al Trop en el centro de St. Petersburg (2023).

