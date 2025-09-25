Cerrar X
deportes_tarjeta_verde_9352387b60
Deportes

Mundial Sub-20 en Chile estrenará el uso de la tarjeta verde

El Mundial en Chile será el primero en usar la tarjeta de manera oficial para revisar decisiones arbitrales, como goles dudosos o posibles faltas en el área

  • 25
  • Septiembre
    2025

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile está cerca de comenzar, torneo que, además de generar expectación por ver a las jóvenes promesas de todo el mundo, también lo hace porque será el primero en el que se usará la tarjeta verde de manera oficial.

Después de que se realizara una prueba en el Mundial Femenil Sub-20, el máximo organismo del futbol mundial repetirá el uso de este sistema para atender decisiones arbitrales polémicas.

Según la organización del torneo, las selecciones recibirán, previo al comienzo de los encuentros, un par de tarjetas verdes, las cuales podrán utilizar a lo largo del partido ante alguna jugada que consideren marcada erróneamente.

Luego de ser avisado por los árbitros auxiliares, la acción será revisada por el VAR y, en caso de que la solicitud sea correcta, se le regresará la tarjeta al equipo; en caso de mantenerse la marcación, esta será retirada.

Las situaciones que permitirá el reglamento para que puedan ser solicitadas mediante esta nueva modalidad son: goles dudosos que podrían ser anulados por fuera de juego, faltas previas o si el balón rebasó completamente la línea de meta, así como faltas dentro del área que puedan ser consideradas como penales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fifa_malasia_b8798bd119
Multa FIFA a Malasia por alinear jugadores con documentos falsos
IMG_20250926_WA_0004_fc9034ac34
Conoce a las mascotas del Mundial… ¿cuál te gusta más?
musica_f0f1b23b60
Las 10 canciones más escuchadas de la semana en streaming
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_49_aaf78fe05d
Reestablecen servicio de CFE de manera progresiva tras apagón
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163934_181_2aeb5012c7
Tamaulipas capta US$151 millones por llegada de empresas europeas
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T163350_046_a019c39521
Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
EH_UNA_FOTO_17_181991e658
Confirma Fiscalía que el piloto Ballesteros conducía avioneta
publicidad
×