Mundial Sub-20 en Chile estrenará el uso de la tarjeta verde

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile está cerca de comenzar, torneo que, además de generar expectación por ver a las jóvenes promesas de todo el mundo, también lo hace porque será el primero en el que se usará la tarjeta verde de manera oficial.

Después de que se realizara una prueba en el Mundial Femenil Sub-20, el máximo organismo del futbol mundial repetirá el uso de este sistema para atender decisiones arbitrales polémicas.

Según la organización del torneo, las selecciones recibirán, previo al comienzo de los encuentros, un par de tarjetas verdes, las cuales podrán utilizar a lo largo del partido ante alguna jugada que consideren marcada erróneamente.

Luego de ser avisado por los árbitros auxiliares, la acción será revisada por el VAR y, en caso de que la solicitud sea correcta, se le regresará la tarjeta al equipo; en caso de mantenerse la marcación, esta será retirada.

Las situaciones que permitirá el reglamento para que puedan ser solicitadas mediante esta nueva modalidad son: goles dudosos que podrían ser anulados por fuera de juego, faltas previas o si el balón rebasó completamente la línea de meta, así como faltas dentro del área que puedan ser consideradas como penales.

Comentarios