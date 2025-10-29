‘No hay quinto malo’, dice Isaac Fonseca, torero de Morelia

Con una ilusión desbordada por abrir en este domingo su quinta puerta grande al hilo en la Monumental Monterrey ‘Lorenzo Garza’, se manifestó el valiente diestro moreliano Isaac Fonseca en entrevista exclusiva para los lectores de El Horizonte y en la que compartió su emoción y gratitud a la afición regia por apoyarlo desde su debut en esta plaza.

El coleta moreliano se presenta por quinta ocasión en el dorado ruedo monumental de la colonia Del Prado el domingo en punto de las 16:30 horas, alternando con el máximo triunfador de la pasada corrida de las tradiciones, el hidrocálido Juan Pablo Sánchez, y el joven diestro venezolano Enrique Colombo, quienes despacharán un fino y arrogante encierro de la prestigiada ganadería de San Fernando, cuyos ejemplares vienen de simiente española.

Fonseca, luego de su último triunfo en la Monumental de Ciudad Juárez, donde cortó un rabo, se dejó ver muy entusiasmado en la entrevista por su campaña nacional, en donde ha sumado hasta la fecha 27 festejos, y eso, recalcó: “Es un número extraordinario para un torero viendo cómo está la actualidad, y gracias a Dios todavía me quedan varias corridas y esta del próximo domingo aquí en Monterrey me tiene muy ilusionado y emocionado porque vuelvo a esta plaza donde el público me ha arropado y me ha expresado su cariño, y eso no tengo cómo pagarlo más que arrimándome como mis anteriores cuatro puertas grandes en la Monumental”, expresó.

“Monterrey se está convirtiendo en un idilio, Fonseca-Monterrey, y eso es algo maravilloso porque he podido salir en hombros las cuatro tardes que he toreado aquí desde mi debut y eso refleja la motivación que tengo para este domingo, porque claro que quiero volver a salir en hombros, y como se dice en el medio: no hay quinto malo”, dijo el diestro moreliano.

De Juan Pablo Sánchez y Enrique Colombo dijo: “Son dos gallos de pelea en sus conceptos bien definidos del toreo; sabemos que Juan Pablo Sánchez ha cortado un rabo el día que toreamos juntos, pero también Fonseca, con lo que tuvo, cortó las dos orejas. Y Colombo también es un torbellino y tiene el concepto muy diferente a nosotros dos (los diestros mexicanos) y además su fuerte también son las banderillas, entonces ninguno de los tres se va a dejar ganar la pelea”, sentenció el espada.

El diestro, quien estuvo la mañana de ayer tentando en la ganadería de La Playa, a donde acudió acompañado por un grupo de aficionados de nuevo cuño, aseguró que el público regio puede esperar de él: “Esa entrega, esa raza que caracteriza a Fonseca, y sobre todo esa emoción que el público y yo hemos sentido al salir de la plaza de toros, allá a las afueras donde la gente cada vez me espera más, cada vez son más los fonsequistas, y es eso, es una gran fuente de inspiración para conquistar mi quinta puerta grande en esta plaza”.

Los boletos para la corrida de este domingo con la reaparición de los triunfadores Juan Pablo Sánchez e Isaac Fonseca y el debut del venezolano Enrique Colombo se pueden adquirir 24/7 en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza en los horarios de costumbre.

