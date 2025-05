No puede suceder lo que pasó ante Necaxa: Joaquim

Joaquim Pereira se mostró autocrítico, en lo individual y en lo colectivo de su equipo, reconociendo que no debe de volver a suceder lo que pasó en cuartos ante los Rayos.

“Todos tenemos que concentrarnos, hay que estar enfocados todas las partes, no puede pasar lo que pasó contra Necaxa, gracias a Dios pasamos, pero sinceramente fue un resultado muy amargo que creo no necesitaba pasar, creo que si nos enfocamos en todo, en el ataque, defensa y la media, tenemos todo para hacer un gran partido”, dijo el brasileño.

Así mismo, comentó que el que menos errores cometa, es quien avanzará a la gran final, “Fue un partido que ya pasó, pero debemos tener más solidez defensiva, creo que todos tienen que ayudar y creo que el que menos falle en esta semifinal pasará, tenemos que concentrarnos para cometer los menos errores posibles para llegar a la final”.

Por otra parte, el zaguero resaltó la importancia del apoyo de los Incomparables, “Creo que nuestra afición ha sido crucial en estos momentos, cuando Necaxa estaba 2-1 con casi 90 minutos de juego, nuestra afición no dejaba de cantar, no paraba de empujar, así que creo que es un tema muy importante, nuestra gente no se deja caer, no se rinde, así que nuestra afición fue muy importante en esos momentos de sufrimiento”.

Con respecto a si en la IDA a efectuarse en el Universitario podría definirse la serie, dijo que, “Muy bien, nos estamos preparando bien, cerramos hoy los entrenamientos y tenemos todo para hacer un buen juego en nuestra casa, con nuestra gente, va a ser un partido crucial aquí para poder aspirar a llegar a la final”.

Pereira Silva destacó el poderío del rival en turno, el Toluca, pero también dejó en claro que deben de hacer para salir avantes, “La confianza es inmensa, sabemos del poder de su equipo, un equipo fuerte, pero también tenemos nuestras cualidades, hay buenos jugadores en la plantilla, así que creo que si entramos concentrados desde el primer minuto, tenemos todo para jugar un gran partido”.

Sobre las molestias musculares que lo venían aquejando, parece haberlas dejado atrás por lo que dijo al respecto, “Terminé el juego con un poco de dolor, pero me siento bien, estoy preparado para el partido, sabemos del poder ofensivo que tiene Toluca, pero también tenemos virtudes, tenemos todo para hacer un buen juego, estoy disponible”.

