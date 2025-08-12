¡Oficial! América incorpora al francés Allan Saint-Maximin

El Club América hizo oficial la incorporación del francés Allan Saint-Maximin como su nuevo fichaje estelar para el Apertura 2025.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del club, con una serie de publicaciones y un video en el que el propio jugador dirigió un mensaje a la afición azulcrema.

En su presentación, el delantero expresó su entusiasmo por unirse al equipo más ganador de México:

“Hola a todos, aquí Maxi. He visto muchos mensajes en las redes sociales, muchos rumores sobre mi llegada… después de estas semanas de espera ha llegado el momento, soy águila. Creo que tenemos el mejor equipo de la liga, tengo a los mejores compañeros y especialmente a la mejor afición”, afirmó.

Todos hablan de él. Sin excepción piden su llegada... ¡y su anuncio es inevitable! 🇫🇷⌛️ pic.twitter.com/ROC5d3cbhK — Club América (@ClubAmerica) August 12, 2025

Cabe señalar que Saint-Maximin firmó un contrato por dos temporadas, con opción a un año adicional, y llega con la etiqueta de fichaje estrella.

El atacante será uno de los jugadores mejor pagados de la Liga MX, lo que refleja las altas expectativas que la directiva y el técnico André Jardine tienen sobre su aporte ofensivo.

