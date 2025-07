Ohtani y Judge tienen las camisetas mejor vendidas de la MLB

Aaron Judge de los Yankees de Nueva York tiene la segunda camiseta mejor vendida de las Grandes Ligas detrás de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles al acercarse el receso del Juego de Estrellas.

Judge ascendió del quinto al segundo puesto, informó este viernes las Grandes Ligas. Le siguieron Freddie Freeman y Mookie Betts de los Dodgers.

Judge y Ohtani también fueron los que más votos recibieron en la primera ronda de votación de los fanáticos para ser titulares en el Juego de Estrellas del martes, obteniendo los dos primeros lugares en la lista de jugadores.

The most popular jerseys of the 2025 season have been announced!



1: Shohei Ohtani - Dodgers

2: Aaron Judge - Yankees

3. Freddie Freeman - Dodgers

4. Mookie Betts - Dodgers

5. Francisco Lindor - Mets

6. Juan Soto - Mets

7. Rafael Devers - Red Sox/Giants

8. Jose Altuve - Astros

9.… pic.twitter.com/UhiJJL8gJq