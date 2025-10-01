Padres y Cleveland fuerzan un tercer juego en Serie de Comodines

Los San Diego Padres y los Cleveland Guardians forzaron un tercer juego en su respectiva Serie de Comodines al blanquear y apalear a los Chicago Cubs y a los Detroit Tigers, respectivamente.

El tercer juego de ambas series será este jueves. Los Padres visitarán a Chicago a las 13:08 horas, mientras que más temprano, a las 11:08 horas, Cleveland recibirá a Detroit.

Machado y Miller brillan en victoria de 3-0 sobre los Cubs

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras y Mason Miller volvió a lucir dominante en la lomita, para guiar a los Padres de San Diego a un triunfo 3-0 sobre los Cachorros de Chicago y forzar un decisivo tercer juego en la Serie de Comodines.

San Diego tomó la delantera temprano con un elevado de sacrificio de Jackson Merrill que impulsó a Fernando Tatis Jr. en la primera entrada. En la quinta, Machado castigó al zurdo Shota Imanaga con un cuadrangular de 404 pies al izquierdo, su 12.º en postemporada, para ampliar la ventaja.

El bullpen de los Padres, con rectas de más de 100 mph de Miller y Robert Suárez, silenció a la ofensiva de Chicago, que apenas conectó cuatro imparables.

Los Padres, con experiencia en playoffs, buscan repetir lo logrado en 2020, cuando perdieron el primer juego en la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. El dominicano Machado también bateó un cuadrangular en el segundo juego de esa serie.

Guardians aplastan 6-1 a Tigres para igualar la serie

Brayan Rocchio encendió a Cleveland con un jonrón decisivo en el octavo inning y los Guardianes vencieron 6-1 a los Tigres de Detroit para forzar un tercer y definitivo juego en la Serie de Comodines.

El venezolano rompió el empate 1-1 con un batazo de 379 pies ante Troy Melton. Después, Daniel Schneemann agregó un doble impulsor y Bo Naylor la sacó del parque para coronar un racimo de cinco carreras. George Valera también había abierto el marcador en la primera con un jonrón solitario.

Detroit desperdició múltiples oportunidades al dejar a 15 corredores en base, incluida una amenaza con las bases llenas en la novena que Cade Smith sofocó con una línea atrapada por C.J. Kayfus.

En el tercer juego, el derecho de los Tigres Jack Flaherty (8-15, 4.64 de efectividad) hará su octava apertura de postemporada. Por Cleveland, el derecho Slade Cecconi (7-7, 4.30) tendrá su primera apertura en playoffs.

