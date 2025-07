Pato O'Ward gana en Iowa en su carrera 100 en Indycar

El piloto regiomontano Patricio O'Ward celebró de la mejor manera su carrera número 100 en la Indycar Series, pues se llevó la victoria en el óvalo de Iowa, donde demostró su calidad al volante.

A bordo de su Arrow McLaren voló por 175 vueltas en el Autódromo de Iowa y superó a Álex Palou, gran favorito para ser tetracampeón de la Indy, quien terminó quinto lugar.

Sorry to do your dad like that, Kit. 🫢🧡 pic.twitter.com/VemeXw6ZSn

La carrera comenzó de forma peculiar, pues se vio rápido una bandera amarilla por un trompo de Colton Huerta, lo que le fue sirviendo a Palou para meterse en los primeros lugares, aunque no le bastó para superar a Pato, quien lo rebasó en pista.

Este no fue el único accidente, pues Kyle Kirkwood chocó en la vuelta 153, ayudando a que el mexicano pueda cambiar neumáticos sin arriesgar mucho la posición. La buena estrategia le permitió mantenerse como líder y mantener a raya a los Penske.

Congratulations to the No. 5 crew and entire papaya family.



This is what we work so hard for. 🧡 pic.twitter.com/BnH4Af0RKo