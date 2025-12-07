Pitbull Cruz retiene título en empate polémico en Texas

Isaac Pitbull Cruz ofreció un espectáculo explosivo en el Frost Bank Center de San Antonio. El mexicano conectó con potencia desde ambos perfiles, dominó momentos clave y estuvo a punto de noquear a Lamont Roach Jr. en el tercer asalto.

Pese a ello, el duelo terminó en empate mayoritario con tarjetas de 115-111, 113-113 y 113-113, resultado que le permitió conservar el título interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

¡TODO QUEDÓ EN EMPATE!



Una verdadera guerra entre Pitbull Cruz y Lamont Roach...¡Y DOS JUECES VIERON EMPATE! 😲🥊



¡UN PELEÓN!



¿A favor de las tarjetas? pic.twitter.com/DlMWQOn8V1 — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) December 7, 2025

Roach aprovecha la guardia baja

Aunque Cruz lució más agresivo, Roach Jr. supo responder cuando el mexicano bajó la guardia. Sus golpes al rostro desgastaron al campeón, que por momentos perdió aire y coordinación, dejando ver vulnerabilidades en medio de un intercambio constante de combinaciones.

El equipo del estadounidense cuestionó la decisión de los jueces. Si bien Roach no dominó con claridad, señalan que su volumen de golpes de poder equilibraba el combate.

Cruz, fiel a su estilo, recurrió incluso a provocaciones: mostró la lengua, se puso de cuclillas y desafió al rival para forzar errores.

Los últimos episodios mostraron técnica, ganchos y rectos de ambos lados, pero sin acciones contundentes que cambiaran el cierre. El empate dejó opiniones divididas y alimentó el debate sobre una posible revancha.

