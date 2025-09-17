Cerrar X
deportes_purdy_70b6a0aec7
Deportes

Purdy vuelve a entrenar podría jugar ante los Arizona Cardinals

El quarterback de los 49ers volvió a entrenar tras sufrir una lesión en un dedo de un pie y podría estar de inicio ente Arizona en la semana 3 de la NFL

  • 17
  • Septiembre
    2025

El quarterback estrella de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, volvió este miércoles a las prácticas de entrenamientos, por lo que existe la posibilidad de que haga su regreso al emparrillado en la semana 3 de la NFL después de salir de cambio por una lesión en un dedo de un pie en el último juego ante Seattle.

Kyle Shanahan indicó que Purdy estaría limitado en la práctica debido a la lesión y a un problema en el hombro izquierdo, pero podría estar lo suficientemente saludable para jugar este domingo contra Arizona.

Durante la primera mitad del juego inaugural para los de Santa Clara en su visita a Seattle, Purdy se lastimó el dedo del pie, pero este decidió seguir jugando pese a la lesión.

Esta decisión fue clave, pues lideró una serie que derivó en el touchdown del triunfo, culminada con un pase de cuatro yardas a Jake Tonges.

La lesión fue descrita como similar a un esguince del dedo gordo del pie.

El equipo indicó que se analizaría la condición de Purdy cada semana y, justamente, esta semana tiene la oportunidad de jugar después de perderse solo un partido.

San Francisco hace movimientos de plantilla

Los 49ers pusieron al left guard titular Ben Bartch en la reserva de lesionados, pues sufrió un esguince de tobillo, mientras que el tight end Brayden Willis fue ascendido del equipo de práctica al plantel activo.

El novato seleccionado durante la séptima ronda del Draft 2025, Connor Colby, reemplazó a Bartch en Nueva Orleans y se desempeñó bien en su primera acción extensa en la NFL.

San Francisco también firmó al tackle Brandon Parker para el equipo de práctica como seguro, ya que el tackle suplente Spence Burford está lidiando con una lesión de rodilla.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Genet1_Mbs_A_Irt1_D_280bb51a22
Encabezan Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G el Coachella
martial_rayados_790fc0aa22
¡Bombazo! Anthony Martial será nuevo delantero de Rayados
AP_25253616933928_24b4636d01
Rizzo se retirará como Cachorro para convertirse en embajador
publicidad

Últimas Noticias

AP_25261783468864_288a78e504
Carney y Sheinbaum discuten sobre comercio y el futuro del T-MEC
nl_sandra_panames_92817e8ed9
Asegura MC que es el PRI y PAN quienes buscan bloquear candidatas
AP_25261788401595_71f55617ed
Haaland establece récord de goles en Champions
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad
×