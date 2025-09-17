Purdy vuelve a entrenar podría jugar ante los Arizona Cardinals

El quarterback estrella de los San Francisco 49ers, Brock Purdy, volvió este miércoles a las prácticas de entrenamientos, por lo que existe la posibilidad de que haga su regreso al emparrillado en la semana 3 de la NFL después de salir de cambio por una lesión en un dedo de un pie en el último juego ante Seattle.

Kyle Shanahan indicó que Purdy estaría limitado en la práctica debido a la lesión y a un problema en el hombro izquierdo, pero podría estar lo suficientemente saludable para jugar este domingo contra Arizona.

Durante la primera mitad del juego inaugural para los de Santa Clara en su visita a Seattle, Purdy se lastimó el dedo del pie, pero este decidió seguir jugando pese a la lesión.

Esta decisión fue clave, pues lideró una serie que derivó en el touchdown del triunfo, culminada con un pase de cuatro yardas a Jake Tonges.

La lesión fue descrita como similar a un esguince del dedo gordo del pie.

El equipo indicó que se analizaría la condición de Purdy cada semana y, justamente, esta semana tiene la oportunidad de jugar después de perderse solo un partido.

San Francisco hace movimientos de plantilla

Los 49ers pusieron al left guard titular Ben Bartch en la reserva de lesionados, pues sufrió un esguince de tobillo, mientras que el tight end Brayden Willis fue ascendido del equipo de práctica al plantel activo.

El novato seleccionado durante la séptima ronda del Draft 2025, Connor Colby, reemplazó a Bartch en Nueva Orleans y se desempeñó bien en su primera acción extensa en la NFL.

San Francisco también firmó al tackle Brandon Parker para el equipo de práctica como seguro, ya que el tackle suplente Spence Burford está lidiando con una lesión de rodilla.