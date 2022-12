Quedan cinco boletos para Playoffs en NFL 2022

Este jueves inicia la Semana 17 de la fase regular: a las 19:15 horas en Nissan Stadium, Titanes de Tennessee recibe a Vaqueros de Dallas.

Ya estamos en la Semana 17 de la NFL 2022, la penúltima de temporada regular y aún hay cinco boletos para Playoffs por definirse; vamos a ver el panorama después de haberse jugado la Semana 16.

CONFERENCIA AMERICANA

LÍDERES DIVISIONALES

1.- Este: Buffalo Bills, con 12-3, ya aseguró su División y boleto a Playoffs.

2.- Oeste: Kansas City Chiefs, con 12-3, ya aseguró su División y boleto a Playoffs.

3.- Norte: Cincinnati Bengals, con 11-4, boleto a Playoffs asegurado.

4.- Sur: Jacksonville Jaguars, con 7-8.

COMODINES

5.- Baltimore Ravens, con 9-5, boleto a Playoffs asegurado.

6.- Los Angeles Chargers, con 9-6, boleto a Playoffs asegurado.

7.- Miami Dolphins, con 8-7.

AÚN EN LA PELEA

Patriots, Jets, Titans, Steelers, aún con posibilidades, todos con récord de 7-8.

En la Semana 18 se enfrentarán Titans Vs. Jaguars, juego que decidirá la División y quién pasa a Playoffs.

CONFERENCIA NACIONAL

LÍDERES DIVISIONALES

1.- Este: Philadelphia Eagles, con 13-2, boleto a Playoffs asegurado.

2.- Norte: Minnesota Vikings, con 12-3, ya aseguró su División y boleto a Playoffs.

3.- Oeste: San Francisco 49ers, con 11-4, ya aseguró su División y boleto a Playoffs.

4.- Sur: Tampa Bay Buccaneers, con 7-8.

COMODINES

5.- Dallas Cowboys, con 11-4, boleto a Playoffs asegurado.

6.- New York Giants, con 8-6-1.

7.- Washington Commanders, con 7-7-1.

AÚN EN LA PELEA

Seattle Seahawks, con 7-8.

Detroit Lionsm con 7-8.

Packers, con 7-8.

Carolina y New Orleans están con 6-9 y su única posibilidad de entrar es ganando su División; Tampa Bay y Carolina se enfrentan esta semana, y quien gane estará a un paso de calificar.

PICK, SEMANA 17

VIKINGS +3.5

Minnesota Vikings at Green Bay Packers: Un clásico de clásicos entre rivales divisionales que no se quieren para nada, los Vikingos ya están calificados a Playoffs, pero no le quieren hacer ningún favor a su odiado rival y saldrán a dar todo para dejarlos fuera de postemporada; por su parte Aaron Rodgers, quien no ha tenido su mejor temporada, hará todo lo que esté en sus manos para darle una victoria en casa a su equipo. Será un juego muy parejo que se definirá hasta el final y, gane quien gane, no creo que sea por más de tres puntos, por eso es que me voy con los reyes del drama y sus 3.5 puntos de ventaja.

PICK PRESENTIMIENTO

BEARS +6

Chicago Bears at Detroit Lions: Nos vamos con otro juego de la misma División, este vez los sotaneros Osos enfrentan a los Leones que van en ascenso y necesitan ganar para tener posibilidades de llegar a Playoffs; en estos casos, el equipo que necesita la victoria para avanzar es quien tienen la mayor presión encima y muchas veces tiende a cometer errores, por eso me voy con Chicago, que no tiene algo por qué pelear, más que por mantener sus trabajos la próxima temporada, por eso creo que saldrán a darlo todo y, si pierden, lo harán por menos de seis puntos.

PICK ADICIONAL

JETS -1.5

New York Jets Vs. Seattle Seahawks: Aquí los dos equipos necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de calificar, pero los Jets son un mejor equipo por su defensa, ofensivamente son muy similares, ya que regresa Mike White a los controles por parte de New York y el equipo se ha visto muy bien con él bajo el mando. La defensa inclinará la balanza hacia los Jets y se llevarán una dura victoria por al menos un gol de campo.

Es todo por esta semana… les deseo que pasen un muy Feliz Año Nuevo y que todas sus metas se cumplan en este 2023 que se acerca… ¡un fuerte abrazo y un agradecimiento enorme por leernos cada semana!

No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos ‘Gil’ Martinez, ‘Memo’ Cerda y, por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.