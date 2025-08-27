Cerrar X
Raúl Jiménez lleva al Fulham a siguiente ronda de la Carabao Cup

El 'Lobo mexicano' marcó su primer gol de la temporada y ayudó al Fulham a clasificar a la tercera ronda tras vencer 2-0 al Bristol City

  • 27
  • Agosto
    2025

Raúl Jiménez ayudó con un gol al Fulham para su clasificación a la tercera ronda de la Carabao Cup al vencer al Bristol City de la Championship (segunda división) por marcador de 2-0.

El "Lobo mexicano" regresó a la titularidad en este encuentro después de haber sido suplente el domingo en el partido que terminó en empate ante el Manchester United.

Jiemenez participó en el primer gol, que se metió en propia puerta el defensa George Tanner, e hizo el segundo, al bajar un córner dentro del área, darse la vuelta y definir por debajo.

Este es el primer gol del delantero surgido en Coapa en la presente temporada, después de alternar la titularidad en la delantera con Rodrigo Muñiz, al que los 'Cottagers' tratan de retener en este mercado de fichajes ante el interés de la Atalanta.

Jiménez tiene contrato en vigor con el Fulham para lo que resta de temporada después de que el club londinense activara la cláusula que tenía para alargarlo un curso.

El Brighton, que goleó al Oxford United (0-6), y el Everton, que venció al Mansfield (2-0) con un gol de Carlos Alcaraz, también avanzaron de ronda. 


