Santi Giménez le da el empate a México 2-2 ante Corea del Sur

México empató 2-2 con Corea del Sur con gol de Giménez al 94, sumando así su segundo empate en la fecha FIFA tras igualar con Japón este sábado

En un partido cardiaco, Santiago Giménez evitó este martes la caída de la selección mexicana al conseguir el empate 2-2 ante Corea del Sur en el tiempo de compensación.

Este es el segundo empate del Tri en su "miniciclo", pues este sábado empató sin goles con Japón en su primer partido de la fecha FIFA de septiembre.

Por el lado de los coreanos, Oh Hyeon-Gyu y Son Heung-Min empataron y posteriormente adelantaron a Corea, respectivamente, en el partido amistoso disputado en Nashville.

México fue el que más propuso durante el primer tiempo y prueba de ello fue que transformó su intensidad en un gol al minuto 21, cuando Rodrigo Huescas le mandó un centro a Raúl Jiménez, quien cabeceó para el 1-0.

Al 45, el Tri se quedó cerca de aumentar su ventaja, con un disparo de Johan Vásquez que el guardameta Kim Seung-Gyu atajó al tirarse a su poste izquierdo.

Para el segundo tiempo, Hong Myung-bo movió sus piezas y mandó a la cancha a la estrella de Los Ángeles FC, Son Heung-Min, quien con su entrada le cambió la cara al juego de Corea del Sur.

Muestra de ello fue la ocasión en que, apenas ocho minutos después de iniciado el complemento, Son Heung-Min estuvo cerca de empatar el marcador en dos ocasiones, pero Raúl Rangel lo evitó en ambas chances.

Sin embargo, y como dicen, la tercera es la vencida y este caso no fue la excepción, pues Son logró igualar el marcador cuando Oh Hyeon-Gyu dio un centro que le permitió romper el arco defendido por el "Tala" Ragel y marcar con una volea espectacular el 1-1.

Y tan solo en 20 minutos de la segunda parte, los asiáticos anotaron el gol que los ponía momentáneamente por arriba en el marcador, después de que Oh Hyun-Gyu recibiera un pase filtrado, para posteriormente encarar a Johan Vásquez y definir con un tiro raso para el 2-1.

Cuando parecía todo definido para la victoria de Corea del Sur, México sorprendió a la defensa con un pase de Sánchez a Giménez, quien en la media luna se dio media vuelta para de zurda convertir el 2-2 al 94.


