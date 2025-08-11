Rayados busca ligar dos victorias de visita en liga tras un año

Rayados vuelve este lunes a la actividad dentro de la fase regular de la Liga MX al visitar al León en la Fecha 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, a las 19:00 horas en el Estadio Nou Camp, en territorio guanajuatense.

Monterrey llega a este duelo con el reto de ligar dos victorias en ‘patio ajeno’ en fase regular de la Primera División del futbol mexicano, ya que tiene más de un año sin lograrlo.

La más reciente ocasión fue en el Torneo Apertura 2024, luego de vencer 1-0 a Tuzos en el Estadio Hidalgo de Pachuca en la Jornada 1, y a Necaxa por el mismo marcador en el Estadio Victoria de Aguascalientes, en la Fecha 3.

En el actual certamen del campeonato mexicano, La Pandilla abrió fuego en la Fecha 1 al visitar a Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa… y cayó 3-0, el pasado domingo 13 de julio de este año.

Enseguida, en la Fecha 2, superó 1-0 de visita al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, en suelo potosino, con gol de Germán Berterame, el pasado viernes 18 de julio de este año.

Tras esta victoria, los del Cerro de La Silla intentan ligar este lunes dos juegos ganados como huésped en fase regular de Liga MX… algo que no logran desde hace un año y 29 días.

Ficha

Futbol

Liga MX

Torneo Apertura 2025

Fase regular

Jornada 4

León Vs. Rayados

Estadio Nou Camp

19:00 horas

Entérate

Esta es la reciente ocasión en la que Rayados ligó dos victorias al jugar como visitante, en la fase regular de la Liga MX:

Apertura 2024: Jornada 1. Pachuca 0-1 Rayados - domingo 7 de julio

Apertura 2024: 3. Necaxa 0-1 Rayados - miércoles 17 de julio

