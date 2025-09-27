Rayados vuelve a la senda del triunfo y vence 1-0 al Santos

Esta noche, la ‘Pandilla’ del Monterrey venció 1-0 a los 'Guerreros' del Santos Laguna en el 'Gigante de acero', que momentáneamente lo coloca en la segunda posición de la tabla general con 25 puntos. El gol fue obra de Lucas Ocampos, como dato, a su capitán Sergio Ramos le anularon dos tantos por decisiones arbitrales de Luis Enrique Santander.

ANOTAN SU GOL 1,000 EN TORNEOS CORTOS

Cuando el Árbitro Central irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre hizo sonar su silbato y realizó la señal más futbolera, se dio el comienzo de esta batalla en donde, tanto los de la 'Pandilla' del Monterrey como los 'Guerreros' del Santos Laguna salieron con la intención de brindar un buen espectáculo, en un 'Gigante de acero' que poco a poco el respetable llenaba sus butacas.

El reloj marcaba los 2’ de tiempo corrido, cuando, Óliver Torres mandaba su pase y que el argentino Lucas Ocampos rematara con la pierna derecha desde linderos del área que pasa muy por arriba del marco encomendado a Carlos Acevedo; que para esta justa vistió un outfit en color amarillo.

Pero, la visita a los 6’ de acción responde con una jugada ofensiva, en donde Salvador Mariscal cede a Ramiro Sordo, quien, remata con la pierna derecha desde fuera del área y que se pierde por el lado izquierdo de la meta defendida por el uruguayo Santiago Mele que del color celeste pintó su indumentaria.

Los comandados por el estratega español Domènec Torrent Font hicieron del juego aéreo la manera en que pretendía hacerle daño a su rival en el rectángulo verde del Estadio BBVA, siendo los 8’ minutos cuando Óliver Torres lanzó su pase desde un costado y que Sergio Ramos remata de testa y anota, pero, el español se encontraba en posición de fuera de juego.

Con el paso de los minutos la visita poco a poco tomó posesión del balón y se vio mandón en la cancha, con llegadas que Aldo López y Kevin Balanta no pudieron ‘abrir el ostión’ e incrustar el esférico en la portería de los de la ‘Pandilla’ del Cerro de la Silla.

Monterrey supo sortear esta situación y niveló a su favor el control del partido, con remates de testa de su capitán Ramos y disparos de Germán Berterame. Mas el marcador permanecía con un empate a ‘roscas’ y que la alternancia era la constante en la batalla.

Tuvieron que pasar 36’ minutos para que Rayados abriera el marcador por conducto de Lucas Ocampos, quien, con remate de cabeza conecta una asistencia de Gerardo Arteaga para el 1-0 en favor de la localía.

Los contendientes fueron entretejiendo jugadas con el correr del cronómetro, que le permitían llegar a la portería rival que eran correctamente custodiadas por sus cancerberos, aunado a los defensas quienes resolvían las claras situaciones de gol que se le presentaban.

El cuerpo arbitral consideró prudente el añadir dos minutos más de compensación, que, al consumirse, el Juez Central Santander Aguirre decretó la finalización de la parte inicial de esta batalla.

SIGUE EL DUELO DE ALTERNATIVAS

Para la parte complementaria, tanto los del Profe 'Dom' como los de Francisco Rodríguez, ambos timoneles de origen hispano definieron que sus equipos regresaran al rectángulo verde con la misma formación que utilizaron en el primer tiempo. Guardándose los relevos para el transcurso del juego, en la búsqueda de llevarse el resultado a su favor.

Tanto el Club de Futbol Monterrey como los ‘Guerreros’ del Santos Laguna se apoderaron por momentos de las acciones del partido, con llegadas en las que entraban como 'cuchillo en mantequilla' por las bandas, el lanzamiento de disparos desde diversas zonas del terreno de juego, generando un juego explosivo y vistoso.

Fue a los 57’ de acción cuando nuevamente el español Sergio Ramos conecta de cabeza un centro de Lucas Ocampos y que vence a Carlos Acevedo, pero, el nazareno Santander decreta una carga del ibérico sobre un defensivo lagunero e invalida la anotación.

Los estrategas de ambos cuadros realizaron una serie de modificaciones en su esquema inicial, pero, el duelo ya estaba definido, con una posesión del esférico más que establecida y el pleno dominio en el rectángulo verde.

Germán Berterame hizo cimbrar el madero de la portería defendida por Acevedo, cuando, a los 70’ de tiempo corrido con un ‘bazucazo’ de pierna derecha desde fuera del área puso la de mayor peligro de la parte complementaria a pase de Lucas Ocampos tras un contraataque.

Dos minutos después, Torrent envió al campo a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, sustituyendo a Anthony Martial, quien es nativo de Lorraine, Francia; quien pasó ‘sin pena ni gloria’ en este encuentro, el primero en donde inicia como titular. Pero la moneda seguía en el aire y mientras los locales buscaban incrementar la ventaja, la visita pretendía llevarse al menos un punto de tierras regias.

El nazareno Luis Enrique Santander Aguirre decreta añadir siete minutos como reposición, a los 90+5 Sergio Ramos recibe un golpe sólido que lo hace sangrar y el hondureño Antony Lozano se va expulsado. Al consumirse el agregado se decretó el final del partido.

El próximo domingo 5 de Octubre de 2025, los Rayados visitan a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en punto de las 21:05 horas (hora del centro), en batalla correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025.

