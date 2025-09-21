Cerrar X
Real Apodaca golea a Avispones y es superlíder

Real Apodaca lleva un gran paso en la Temporada 2025-26, luego de golear 3-0 a Avispones de Chilpancingo este sábado en la Jornada 5

Real Apodaca lleva un gran paso en la Temporada 2025-26, luego de golear 3-0 a Avispones de Chilpancingo este sábado en la Jornada 5 en el Estadio Olímpico de Oaxtepec; de esa forma se mantiene invicto.

El conjunto dirigido por Ricardo Rayas suma 16 puntos y ahora ya no sólo es líder del Grupo 2, pasó a ser el superlíder de toda la Serie A de la Liga Premier, conformada por 41 equipos. Avispones se estanca en 6 unidades.

Reencuentro con un ‘viejo’ conocido 

En este encuentro, Real Apodaca se reencontraba con su extécnico Héctor Mancilla, quien los dirigió en los primeros cuatro partidos oficiales que tuvo el club en su historia.

Hay estima entre jugadores que lo tuvieron como DT en 2023 y Mancigol, pero todo quedaba a un lado en la cancha y Real no perdonó, en un duelo donde tuvieron el dominio, el local prácticamente tuvo escasas llegadas al arco, mientras que los merengues atacaron durante todo el partido.

Se dio la goleada 

Desde los primeros minutos, las opciones claras llegaban, pero faltaba el no fallar frente a la portería; Martín Barra, Saúl Ramírez y Gio Soto tuvieron la posibilidad de abrir el marcador, pero fue hasta que Martín tomó el balón de contragolpe y recorrió por la banda izquierda tres cuartos de cancha, se metió al área chica y cruzó la pelota hacia segundo palo, para que Ricky Leal de primera intención llegara a empujar el 1-0 al 35’.

En el segundo tiempo, en una gran jugada por la banda derecha, Apodaca se metió después al área, donde Gio Soto sirvió a Jesús Reyes, quien disparó a primer poste y el esférico se incrustó en las redes para el 2-0 en el 54’ de acción.

Real siguió teniendo opciones, pero perdonaba a su rival; sin embargo, el tercero sí llegaría, luego de una falta sobre Adson Santos, la cual fue marcada por el árbitro como penal a favor de Apodaca, cuando se jugaba el último minuto de partido. Said Jaramillo fue el encargado de cobrar y lo hizo perfecto para el 3-0 en el 95’.

Con este resultado, Real Apodaca toma una mayor distancia sobre el segundo lugar de grupo, Santiago FC, ya que este equipo se ha quedado atrás con 11.

En las siguientes dos jornadas, Real jugará partidos consecutivos en casa, la Unidad Deportiva Centenario del Ejército Mexicano: recibe a Gavilanes de Matamoros el 28 de septiembre y después a Lobos ULMX (de Celaya) el 5 de octubre, correspondientes a las Fechas 6 y 7, respectivamente.

