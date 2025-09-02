Reanuda Europa eliminatorias rumbo al Mundial 2026

El fútbol europeo ahora se centra en la clasificación para la Copa del Mundo 2026 con los recientes campeones Francia, Alemania y España entre las naciones que comienzan una carrera de seis partidos y 11 semanas para avanzar al torneo que se jugará en toda América del Norte.

El programa de clasificación europeo regresa el jueves con seis días de partidos que involucran a 54 equipos, 24 de ellos pateando el primer balón en su camino previsto para jugar en el escenario más grande del fútbol en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Italia comenzó su campaña, de manera inestable, en junio y reanuda su búsqueda para evitar un tercer fracaso consecutivo en la clasificación, ya con nueve puntos de desventaja respecto al líder del grupo, Noruega.

Inglaterra abrió en marzo y busca sumar a tres victorias consecutivas sin goles concedidos para el entrenador Thomas Tuchel.

Entre los que comienzan su programa de clasificación se encuentran equipos de primer nivel que jugaron un emocionante conjunto de partidos de la Liga de Naciones en marzo y junio.

España, ganadora de la Copa del Mundo 2010, comienza en Bulgaria el jueves mientras el campeón de 2014, Alemania, inicia en Eslovaquia.

Francia, ganadora del título en 2018, comienza el viernes fuera de casa contra Ucrania en el primer partido de Les Bleus en la competición desde que perdió una épica final contra Argentina en diciembre de 2022.

Ucrania albergará ese partido en Wroclaw, en la neutral Polonia, debido a preocupaciones de seguridad en casa durante la invasión militar rusa. Los equipos de Rusia fueron prohibidos por la UEFA y la FIFA de todas las competiciones internacionales en febrero de 2022 cuando comenzó la guerra.

Cómo clasificar

Europa tiene 16 plazas en la primera Copa del Mundo masculina de 48 equipos, tres más que en el formato de 32 equipos jugado en 2022.

Los 12 equipos que terminen en primer lugar cuando los grupos de clasificación terminen en noviembre avanzan directamente al torneo.

Los 12 subcampeones van a los playoffs programados para marzo, junto con cuatro ganadores de grupos de la Liga de Naciones jugados el año pasado. Esos equipos adicionales podrían incluir, notablemente, a San Marino, el 210º y último de los equipos nacionales masculinos clasificados por la FIFA.

Los 16 equipos de playoffs europeos se sembrarán en cuatro cuadros de eliminación directa de cuatro equipos cada uno. Juegan semifinales y finales de un solo partido el 26 y 31 de marzo, para decidir las cuatro plazas restantes de la Copa del Mundo.

Grupos más pequeños desde 1989

Las plazas adicionales para la Copa del Mundo otorgadas por la FIFA y la etapa de eliminación directa de la Liga de Naciones ampliada por la UEFA han cambiado la fórmula de clasificación.

Europa ahora tiene sus primeros grupos de clasificación para la Copa del Mundo de solo cuatro equipos desde aquellos que terminaron en noviembre de 1989, justo días después de la caída del Muro de Berlín que remodeló el continente.

Naciones de alto rango que antes tenían que jugar en grupos de cinco o seis equipos durante 15 meses ahora tienen un programa condensado jugando dos partidos en cada uno de tres meses consecutivos. Una lesión podría eliminar a un jugador clave para todo el programa de clasificación. Alemania no contará con Jamal Musiala, quien sufrió una grave lesión en la pierna jugando para el Bayern Múnich en la Copa Mundial de Clubes en julio.

El formato cambia nuevamente el próximo año. Después de la Copa del Mundo 2026, el calendario de la FIFA para los partidos de selecciones nacionales masculinas combinará las pausas separadas de septiembre y octubre en un bloque de cuatro partidos durante fines de semana consecutivos.

Grupos más difíciles

La recompensa del campeón europeo España por vencer a los Países Bajos en un cuarto de final de la Liga de Naciones en marzo fue aterrizar en un grupo de cuatro equipos con Turquía y Georgia, dos éxitos emergentes en la Euro 2024.

Georgia, con el extremo estrella Khvicha Kvaratskhelia, fue el equipo más peligroso entre las opciones de tercer sembrado en el sorteo de diciembre pasado. Georgia recibe a Turquía el jueves y juega en España el 11 de octubre.

Quizás el más difícil de predecir es el grupo de cuatro equipos de Suiza, Suecia, Eslovenia y Kosovo.

Suiza fue un impresionante cuartofinalista en la Euro 2024, pero debe enfrentar a algunos de los delanteros más caros de Europa: el esloveno Benjamin Šeško, ahora en el Arsenal, y una línea de ataque sueca de Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga, quienes fueron colectivamente fichados por más de $300 millones de dólares esta temporada por, respectivamente, Liverpool, Arsenal y Newcastle.

Un talentoso equipo de Kosovo que recluta activamente de su población migrante en Suiza llega a Basilea el viernes con el equipo suizo capitaneado por su gran figura histórica Granit Xhaka, quien tiene lazos familiares con Kosovo.

Noruega lidera a Italia e Israel

Un grupo seguro de hacer noticias está actualmente liderado por Noruega por delante de Israel e Italia.

Noruega no se había clasificado para una Copa del Mundo masculina desde antes de que naciera Erling Haaland, de 25 años. El equipo está en camino después de que el delantero estrella anotara en cada una de las cuatro victorias consecutivas desde que comenzó en marzo.

Noruega no tiene partido el viernes en el grupo de cinco equipos y recibe al último lugar, Moldavia, el próximo martes.

Italia, infamemente, no ha jugado un partido de torneo de la Copa del Mundo desde junio de 2014. Entonces, Giorgio Chiellini fue mordido por el uruguayo Luis Suárez en una derrota 1-0 que envió al campeón de cuatro veces a casa desde la fase de grupos en Brasil.

Italia recibe a Estonia el viernes, tres días antes de ir a enfrentar a Israel en la neutral Hungría, en Debrecen.

A los equipos israelíes no se les ha permitido albergar partidos en casa en competiciones internacionales por razones de seguridad desde el ataque de octubre de 2023 por parte de Hamás.

Noruega recibe a Israel el 11 de octubre en Oslo y prometió el mes pasado donar sus ganancias de la venta de entradas de ese partido a trabajos de ayuda humanitaria en Gaza.

