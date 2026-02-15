Reitera LeBron James que no piensa en el retiro

LeBron James, figura de Los Angeles Lakers, confirmó que no está realizando una gira de despedida en la actual temporada de la NBA, pese al homenaje que recibió en Cleveland semanas atrás, donde incluso se mostró visiblemente emocionado.

El veterano de 41 años ha reiterado que su prioridad es disfrutar el momento con sus compañeros, incluido su hijo Bronny, y mantenerse concentrado en la recta final del calendario regular, con los Lakers en plena pelea por los playoffs de la Conferencia Oeste.

Valora compartir escenario con Curry y Durant

Durante el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, James evitó profundizar sobre su futuro contractual, aunque expresó gratitud por coincidir nuevamente con Stephen Curry y Kevin Durant en el escenario.

“Siempre es un honor ver a esos tipos. Hemos tenido un recorrido increíble a lo largo de nuestras carreras individuales y luego cruzándonos en ciertos momentos de nuestras trayectorias: duelos en la temporada regular, apariciones en las Finales, apariciones en los playoffs, y luego los Juegos Olímpicos hace dos veranos”, indicó James. “Cuando se trata de mí, Steph y KD, vamos a estar vinculados por el resto de nuestras carreras, sin duda”.

Enfoque absoluto en la temporada

Sobre la duración de su carrera, el cuatro veces campeón de la NBA reiteró que no ha tomado una decisión y que su mente está puesta en los últimos 28 partidos de la temporada regular, en un contexto marcado por lesiones que han afectado al equipo angelino.

También reconoció que, aunque ha considerado en el pasado la posibilidad de convertirse en propietario de una franquicia, actualmente no es una prioridad.

“Hay muchas cosas que tengo sobre la mesa a las que podría recurrir si quisiera, (la propiedad) es una de ellas. También hay otros proyectos que seguiré explorando, y luego veré qué me atrae y me motiva después de la carrera”, aclaró. “Ahora mismo, sigo totalmente enfocado en lo que está pasando en este momento con nuestra temporada, y ahí es donde está mi mente”.

Marca histórica pese a las lesiones

Aunque se ha perdido 18 partidos por distintos problemas físicos, incluida una ciática que lo marginó al inicio del calendario, James llegó al receso como el jugador de mayor edad en la historia de la NBA en registrar un triple-doble.

Comparte protagonismo en Los Ángeles junto a Luka Doncic y Austin Reaves, aunque las lesiones han limitado la cantidad de encuentros disputados por el trío esta campaña.

