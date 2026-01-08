Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
maria_jose_cancela_concierto_sinaloa_0b88ebe9e4
Escena

María José cancela concierto en Mazatlán, Sinaloa

María José canceló su concierto en Mazatlán a una semana del evento por incumplimiento del empresario. La cantante informó que los reembolsos se gestionarán

  • 08
  • Enero
    2026

La cantante María José anunció la cancelación de su presentación programada en Mazatlán, Sinaloa, decisión que tomó a solo una semana de la fecha prevista y que dejó a cientos de seguidores a la espera del reembolso de sus boletos.

Incumplimiento de contrato, la causa

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la intérprete explicó que la suspensión del evento obedeció a causas ajenas a su equipo de trabajo, señalando directamente un incumplimiento de contrato por parte del empresario responsable del espectáculo.

El concierto estaba programado para realizarse en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán, uno de los recintos más importantes del puerto.

maria-jose-ig.avif

Boletos y precios

Las entradas se encontraban disponibles en distintas zonas, con precios que iban desde los $2 mil 200 pesos en zona VIP, mil 650 en Diamante, mil pesos en Oro y 750 pesos en sección General, sin considerar cargos por servicio.

Proceso de reembolso

María José pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las indicaciones de la plataforma oficial de venta, donde se detallará el procedimiento para solicitar la devolución del dinero.

De acuerdo con la empresa boletera, el reembolso puede tardar hasta 25 días hábiles en verse reflejado y no aparecerá como un nuevo depósito, sino como la cancelación del cargo original en el estado de cuenta del comprador.

Sin nueva fecha confirmada

Hasta el momento, no se ha informado si el concierto será reprogramado en una fecha posterior.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

javier_aquino_juarez_62219d946b
Javier Aquino seguirá en la Liga MX con FC Juárez
EH_CONTEXTO_e891309f4b
¿Bad Bunny vendrá a México de nuevo? Esto es lo que se sabe
escena_julio_preciado_d106238d8a
El cantante Julio Preciado anuncia su retiro de los escenarios
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_trump_carteles_4a683e4869
Responde Sheinbaum a Trump sobre atacar a cárteles de México
indetifican_a_agente_de_ice_asesino_mujer_mineapolis_minesota_inmunidad_1_e093755420
Identifican a agente de ICE y Vance le ofrece inmunidad absoluta
tribunal_justicia_tamaulipas_6dba7b4fcf
Dignificará Tribunal de Tamaulipas sueldos de empleados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
regreso_a_clases_nuevo_leon_b56cced65c
Este día regresan a clases los alumnos de educación básica en NL
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×