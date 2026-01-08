María José cancela concierto en Mazatlán, Sinaloa

La cantante María José anunció la cancelación de su presentación programada en Mazatlán, Sinaloa, decisión que tomó a solo una semana de la fecha prevista y que dejó a cientos de seguidores a la espera del reembolso de sus boletos.

Incumplimiento de contrato, la causa

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la intérprete explicó que la suspensión del evento obedeció a causas ajenas a su equipo de trabajo, señalando directamente un incumplimiento de contrato por parte del empresario responsable del espectáculo.

El concierto estaba programado para realizarse en la explanada del Centro de Convenciones de Mazatlán, uno de los recintos más importantes del puerto.

Boletos y precios

Las entradas se encontraban disponibles en distintas zonas, con precios que iban desde los $2 mil 200 pesos en zona VIP, mil 650 en Diamante, mil pesos en Oro y 750 pesos en sección General, sin considerar cargos por servicio.

Proceso de reembolso

María José pidió a sus seguidores mantenerse atentos a las indicaciones de la plataforma oficial de venta, donde se detallará el procedimiento para solicitar la devolución del dinero.

De acuerdo con la empresa boletera, el reembolso puede tardar hasta 25 días hábiles en verse reflejado y no aparecerá como un nuevo depósito, sino como la cancelación del cargo original en el estado de cuenta del comprador.

Sin nueva fecha confirmada

Hasta el momento, no se ha informado si el concierto será reprogramado en una fecha posterior.

Comentarios