¡Revancha águila! América derrota y exhibe a Rayados

Una semana más, el Monterrey dejó con más dudas que certezas a su afición y, para colmo, esta vez se llevó una derrota ante el América, que hizo ver mal al equipo de Domenec Torrent.

Aunque el primer tiempo fue más o menos parejo gracias a que el visitante intentó ser protagonista, al final esa cohesión que generó el cuadro azulcrema desde hace unos años se notó mucho en el segundo tiempo.

Los regios, ya con el refuerzo Uroš Đurđević en cancha, buscaron ir al frente, pero el local decidió ser inteligente, esperar y salir a presionar cuando era necesario. Fue así que ya en el complemento se rompió el empate vía Alejandro Zendejas, quien volvió de una lesión.

Con la defensa albiazul muy atrasada, el América adelantó líneas, fue ahí que Jonathan dos Santos recuperó en una mala salida y dejó para el estadounidense, quien se quitó a dos rivales dentro del área y sacó un zurdazo razo que se clavó al fondo de la red.

Pero no todo fue bueno para las "Águilas", pues a los pocos minutos su mejor jugador nuevamente presentó molestias, por lo que Zendejas salió del campo.

Eso no frenó a los capitalinos, que una vez que le tomaron el modo al Monterrey, comenzaron a "pelotear" a su rival, incluso Luis Cárdenas tuvo que intervenir en varias ocasiones para salvar a su arco.

Al final, Rayados se fue con una amarga derrota contra uno de sus rivales más complicados y ahora tendrá que alzar la cara, pues el 12 de febrero se enfrentará al Xelajú en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions.

