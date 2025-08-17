Santos despide a Cleber Xavier tras caer 6-0 ante Vasco da Gama

Este domingo Santos despidió a su director técnico, Cleber Xavier, pocas horas después de haber caído ante el Vasco da Gama por 6-0.

"Santos comunica la salida del técnico Cleber Xavier. "El club agradece los servicios prestados por el entrenador y le desea suerte en la secuencia de su carrera", se limitó a decir el conjunto paulista en un escueto mensaje que publicó en redes sociales pocos minutos después del final del partido.

Este resultado rompe un hito histórico, pues esta es la goleada más abultada que ha recibido Santos por parte del Vasco da Gama en 98 años de enfrentamientos entre ambos clubes.

Además, esta es la primera vez que Santos pierde por más de cuatro goles en casa por un partido de liga.

Esta derrota deja al club de São Paulo en el puesto número 15 del Brasileirão, con 21 unidades.

Durante su primera experiencia como técnico, Cleber Xavier dirigió 15 encuentros con un balance de cinco victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Durante la goleada de este domingo en el estadio Morumbis de Sao Paulo, los hinchas del Santos pasaron a aplaudir las jugadas del Vasco y terminaron asistiendo gran parte del partido de espaldas a su equipo.

También, los aficionados paulistas pidieron la contratación de Jorge Sampaoli, quien ya dirigió al club en 2018, con quien, aunque no levantaron ningún título, acumuló buenos resultados al frente de Santos, además de ser el preferido por la directiva.

Comentarios