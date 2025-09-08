Cerrar X
tunez_mundial_2026_48c98e043a
Deportes

Se clasifica Túnez al Mundial 2026, el séptimo en su historia

Túnez aseguró su clasificación al Mundial 2026 con un gol de Mohamed Ali Ben Romdhane en el último minuto del tiempo de descuento

  • 08
  • Septiembre
    2025

Mohamed Ali Ben Romdhane catapultó a Túnez al Mundial 2026 con un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento, certificando el lunes la victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en las eliminatorias de África.

Romdhane fue asistido por su compañero suplente Firas Chaouat para anotar el agónico gol y desatar celebraciones desenfrenadas para los visitantes en la pista detrás del arco.

Túnez necesitaba ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra. Encabeza el Grupo H con 22 puntos en ocho partidos, sacándole 10 puntos de diferencia a su perseguidor inmediato Namibia, y un partido pendiente. Túnez aún no ha encajado un gol en las eliminatorias.

Es la séptima vez que Túnez se clasifica para el Mundial, y la tercera consecutiva. Se despidió en la fase de grupos en 2018 y 2022.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_08_at_10_25_04_PM_1_fcda16d8db
Tendrá Escobedo festival con fútbol y cultura rumbo al Mundial
Formato_Portada_EH_2024_11_16_T160839_533_ddecc7a9a0
El ‘Vasco’ sigue sin resolver la falta de gol en la selección
qtg_3addddec0b
Aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango
publicidad

Últimas Noticias

AP_25250808481102_f44668957c
Kiko se debilita a tormenta tropical; aún podría ser peligroso
RG_1f3edb5c9e
México va por su boleto al Mundial de Flag Football Alemania 2026
EH_UNA_FOTO_2_52537ccdec
Reporta Federación caída del 32% en homicidios en 11 meses
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×