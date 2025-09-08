Se clasifica Túnez al Mundial 2026, el séptimo en su historia
Túnez aseguró su clasificación al Mundial 2026 con un gol de Mohamed Ali Ben Romdhane en el último minuto del tiempo de descuento
Mohamed Ali Ben Romdhane catapultó a Túnez al Mundial 2026 con un gol en el cuarto minuto del tiempo de descuento, certificando el lunes la victoria 1-0 sobre Guinea Ecuatorial en las eliminatorias de África.
Romdhane fue asistido por su compañero suplente Firas Chaouat para anotar el agónico gol y desatar celebraciones desenfrenadas para los visitantes en la pista detrás del arco.
Túnez necesitaba ganar para asegurar un lugar en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá con dos partidos de sobra. Encabeza el Grupo H con 22 puntos en ocho partidos, sacándole 10 puntos de diferencia a su perseguidor inmediato Namibia, y un partido pendiente. Túnez aún no ha encajado un gol en las eliminatorias.
Es la séptima vez que Túnez se clasifica para el Mundial, y la tercera consecutiva. Se despidió en la fase de grupos en 2018 y 2022.
🔙 Tunisia are headed to their third straight #FIFAWorldCup!@aramco | #WeAre26 pic.twitter.com/aYxg46aaIH— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2025
