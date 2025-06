Se queda sin DT Cristiano Ronaldo; Pioli se va del Al Nassr

El club saudito Al Nassr, en donde aún milita Cristiano Ronaldo, no tiene entrenador después de que Stefano Pioli se marchó este miércoles, con la expectativa de que el italiano regrese a casa con la Fiorentina.

Al Nassr, propiedad del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, se quedó sin entrenador días antes de que el contrato de Ronaldo, de 40 años, expire el lunes.

El club dijo en una publicación en redes sociales: "Pioli y su equipo ya no son el cuerpo técnico en funciones del primer equipo".

Al Nassr Club Company informs that Mr Pioli and his Staff are no more the acting coaching staff of the first team.



We would like to thank Mr Pioli and his staff for their dedicated work during the past season. pic.twitter.com/U4aMzNWbUp