Sinner avanza y busca recuperar el número uno en París

Jannik Sinner inició con victoria su camino para recuperar el puesto número uno del ranking al vencer 6-4, 6-2 a Zizou Bergs en la segunda ronda del Masters de París.

El italiano necesita ganar el torneo para desbancar a Carlos Alcaraz, quien perdió en la segunda ronda ante Cameron Norrie.

Sinner, de 24 años, mantuvo bajo constante presión a Bergs, generando 11 oportunidades de quiebre y convirtiendo tres, sin ceder ninguna. El italiano selló su victoria en el primer punto de partido y enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo en la tercera ronda.

El campeón defensor Alexander Zverev también avanzó tras remontar en el set final para vencer 6-7 (5), 6-1, 7-5 a Camilo Ugo Carabelli. Zverev se medirá con el español Alejandro Davidovich Fokina en la próxima ronda.

El canadiense Felix Auger-Aliassime remontó un 3-0 adverso en el desempate del tercer set para superar 5-7, 7-6 (5), 7-6 (4) a Alexandre Muller y se enfrentará al alemán Daniel Altmaier, quien eliminó a Casper Ruud.

Daniil Medvedev avanzó sin jugar después de que Grigor Dimitrov se retirara por lesión.

En un duelo familiar, Valentin Vacherot superó a su primo Arthur Rinderknech 6-7 (9), 6-3, 6-4, tras ganar hace poco más de dos semanas en Shanghái. Ahora, Vacherot se enfrentará a Cameron Norrie en la tercera ronda.

Sinner y otros favoritos continúan su búsqueda por avanzar en el torneo, con el objetivo de cerrar el año entre los mejores del ranking mundial.

Comentarios