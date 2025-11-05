Cerrar X
Suspenden a Luis Suárez un partido por conducta violenta

El delantero uruguayo se perderá este sábado el tercer y último encuentro de octavos de final de la MLS Cup, en donde el Inter Miami se enfrente a Nashville

  • 05
  • Noviembre
    2025

El delantero uruguayo Luis Suárez se perderá este sábado el tercer y último encuentro de octavos de final de la MLS Cup, en donde el Inter Miami se enfrente a Nashville, esto después de que la liga lo suspendiera un partido por propinar una patada a un rival en el último encuentro.

"El Comité Disciplinario de la MLS ha suspendido al delantero del Inter Miami CF, Luis Suárez, por un partido y le ha impuesto una multa de cantidad no revelada (...) por conducta violenta en el minuto 71 del partido del Inter Miami contra el Nashville SC el 1 de noviembre", informó la MLS este miércoles en un comunicado.

El charrúa, que en el momento no fue castigado por el colegiado, se estaba desmarcando cuando, perseguido por un rival y con el balón a varios metros de distancia, soltó la pierna hacia atrás y propinó una coz al defensa hondureño del Nashville, Andy Najar.

Suárez se perderá el que puede ser el último encuentro de la temporada del Inter Miami en caso de derrota.

El equipo entrenado por Javier Mascherano y capitaneado por Lionel Messi ganó el primer partido de la serie de octavos de final de la MLS Cup, pero perdió el segundo a domicilio el pasado sábado.

El ganador del tercer encuentro, que se disputará este sábado en Miami, accederá a los cuartos de final de los 'playoffs'.

Esta suspensión se produce dos meses después de que Suárez fue sancionado el pasado septiembre con seis partidos de la Leagues Cup y tres de la MLS tras escupir a un miembro de seguridad del Seattle Sounders al término de la final de la Leagues Cup, en la que el Inter Miami cayó por 3-0.


