Tigres de la UANL enfrentará al Puebla en el Repechaje

Felinos y poblanos serán rivales por segunda ocasión en fase final: Verano 2001 en Cuartos de Final (avanzó La Franja), y el actual Clausura 2023 en Repechaje.

Este domingo por la noche finalizó la fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que todo está listo para que inicie la fase final con el Repechaje, que se jugará el próximo sábado y domingo.

Y el futbol soccer regiomontano estará presente en la famosa Repesca con Tigres, que anoche perdió 3-0 de visita ante León en el Estadio Nou Camp, escenario donde este miércoles enfrenta de nuevo a los Esmeraldas, pero en la Vuelta de la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023, duelo que van ganando 2-1 los de la UANL en el marcador global, tras triunfar en la Ida el martes pasado en El Volcán.

En el Repechaje de la Liga MX, los felinos -que dirige el técnico uruguayo Robert Dante Siboldi- reciben al Puebla en El Volcán, en fecha y horario que se dará a conocer este lunes por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

La Repesca se juega a un partido y la protagonizan los clubes que finalizaron entre las posiciones cinco y 12 de la Tabla General; los conjuntos que terminaron entre el quinto y octavo escalón juegan esta fase como local. En estos cotejos, en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios, habrá serie de penaltis.

Las otras series de Repechaje son: Pachuca Vs. Santos, León Vs. San Luis y Cruz Azul Vs. Atlas.

Los Tigres del técnico Robert Dante Siboldi perdieron el paso invicto al caer anoche 3-0 en León, que anotó por conducto de José Alvarado (16’), Brian Rubio (44’) y Héctor Uribe (66’).

