‘Golazo’ de las Vaqueras de la Preparatoria 2 de la UANL

Mejor marco conmemorativo de sus 70 años de existencia no podría tener la Preparatoria 2 que la conquista del Campeonato de futbol femenil, luego de la conquista del título del torneo universitario venciendo 2-1 a las “Diablitas” de la Prepa 1.

La hazaña deportiva de la escuadra de las Vaqueras, representantes de la legendaria institución de la colonia Obispado de la ciudad de Monterrey, fue alcanzada luego de realizar un torneo perfecto, dominado desde el primer partido de la temporada hasta el juego final de campeonato, celebrado este 11 de diciembre, sumando un total de 9 juegos sin conocer la derrota.

Luego de superar un fin de temporada con un total de 3 partidos consecutivos entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre, el equipo de Prepa 2 demostró su calidad de juego, enfrentando a rivales muy poderosos como las Kiowas de Prepa 15 en cuartos de final, las Delfines de la Prepa 8 en semifinal y las Diablitas de la Prepa 1 en la final.

La puerta a la gloria para las Vaqueras se abrió a través de un “gol de vestidor” a cargo de su ariete Karen Rangel, quien en el juego decisivo las pondría adelante con el 1-0 apenas el minuto 4 del primer tiempo, gol que influyó en el ánimo de las jugadoras y que las llevó a buscar aumentar la distancia, ante un rival que defendió con garra en su zona baja, lanzando latigazos por las bandas buscando el error de las chicas de la Prepa 2.

Poco antes de la conclusión de la primera parte, la presencia de Karen Rangel dentro del área resultó letal para las de Prepa 1, quienes, en un pequeño descuido, le dieron la oportunidad de anotar el 2-0 que cayó como “balde de agua fría” en la totalidad del equipo universitario del municipio de Apodaca.

Ya en la parte complementaria, el hostigamiento ofensivo de las Vaqueras provocó muchas acciones de peligro sobre el arco rival, incluyendo la expulsión de la portera de la Prepa 1, quien, en una mala salida, tomó el balón con las manos fuera del área, lo que ocasionó una tarjeta roja en forma directa por parte del juez central.

Una leve reacción por parte de las Diablitas llegó a menos de 3 minutos de la finalización con una pelota suelta dentro del área, que fue empujada al fondo de la red para decretar el 2-1, abriendo la puerta para el empate y la remontada, pero la buena aplicación de la defensiva de la Prepa 2 les cortó las aspiraciones, dejando en solo el intento de llevarse el título.

A la finalización del encuentro, las autoridades universitarias, por conducto de sus coordinadores de los torneos de fútbol asociación, hicieron entrega a las capitanas de las Prepa 8 y 1 su premiación del 3.er y 2.° lugar del torneo, mientras que el M.E.S., Óscar Cortés Torres, director de la Preparatoria N.º 2, hizo entrega a su capitana Ana Saldívar el trofeo de campeonas del grupo “B” del torneo femenil interpreparatorias de la UANL, además de felicitar al cuerpo técnico encabezado por el coach Héctor Jair Oviedo Robles, por este importante triunfo, “guiando con gran tino el timón de un equipo que refrenda a la Prepa 2 como una escuela de campeonas y campeones”.

