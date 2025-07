¡Todo un Clásico! Los Packers presentan su uniforme alternativo

Los Green Bay Packers presentaron este jueves mediante sus redes sociales el uniforme alternativo que utilizarán durante la temporada 2025 y, para sorpresa de todos, es todo un clásico.

Para esta ocasión, los Packers se remontaron a los alocados años 20 y presentaron un uniforme con camisa azul marino, números y detalles en dorado oscuro, además de pantalones color canela y calcetines azul marino.

Returning to our roots @amfam pic.twitter.com/IyJGJ1z6Yz

Este uniforme, nombrado como "Clásico de 1923", es un diseño inspirado en el utilizado por la franquicia de Wisconsin en dicho año, en el cual produjo la primera venta de acciones de Green Bay, una iniciativa pionera que convirtió al equipo en propiedad pública.

Con este impulso financiero, el club, que anteriormente dependía de que los jugadores compraran su propia equipación, pudo lanzar por primera vez camisetas azul marino a juego.

It's in the details@amfam