Tyson Fury anuncia su regreso al boxeo en 2026

El excampeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury anunció este domingo 4 de enero de 2026 que saldrá del retiro y regresará al boxeo profesional durante este año, reavivando uno de los nombres más influyentes de la división.

El británico, conocido como el “Gypsy King”, hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram con un mensaje directo que rápidamente dio la vuelta al mundo del boxeo.

El mensaje que encendió las especulaciones

“2026 es ese año. He estado fuera por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta, 37 años y todavía golpeando. No hay nada mejor que golpear a hombres en la cara y que te paguen por ello”, escribió Fury, confirmando así su intención de volver a competir.

El anuncio llega casi exactamente un año después de que el pugilista comunicara su retiro en enero de 2025, tras sufrir dos derrotas consecutivas frente al ucraniano Oleksandr Usyk, en mayo y diciembre de 2024.

Un retiro más en una carrera de regresos

Las derrotas ante Usyk representaron las únicas caídas en la carrera profesional de Fury, que ostenta un récord de 34 victorias, dos derrotas y un empate. Antes de enfrentar al ucraniano, se mantenía invicto.

No es la primera vez que Fury anuncia su retiro y regresa posteriormente.

En 2022 había afirmado que colgaría los guantes tras vencer a Dillian Whyte, pero volvió al ring al año siguiente, lo que ha generado una mezcla de emoción y escepticismo entre aficionados y especialistas.

Posibles rivales en el horizonte

Aunque Fury no mencionó posibles oponentes, el combate más esperado sigue siendo un enfrentamiento con su compatriota Anthony Joshua, otro ex campeón mundial de los pesos pesados.

La pelea ha sido anticipada durante años y se proyectaba para 2026, aunque el reciente accidente de tráfico de Joshua en Nigeria, que dejó dos víctimas mortales de su entorno cercano, ha generado incertidumbre sobre los planes inmediatos.

Otras opciones que se barajan incluyen una trilogía con Oleksandr Usyk, actual campeón indiscutido, o un duelo ante el campeón de la OMB, Fabio Wardley.

Una figura clave del boxeo moderno

Tyson Fury es dos veces campeón mundial y puso fin al largo reinado de Wladimir Klitschko en 2015, cuando conquistó los títulos Super WBA, IBF y WBO.

Tras una pausa prolongada, protagonizó una histórica trilogía con Deontay Wilder entre 2018 y 2021, que incluyó un empate y dos victorias que le permitieron reclamar el título del CMB.

Medios internacionales como BBC, Sky Sports y AP News destacan que, a sus 37 años, Fury sigue mostrando motivación y buen estado físico, lo que mantiene viva la expectativa sobre uno de los regresos más llamativos del boxeo reciente.

