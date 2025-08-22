US Open 2025 promete duelos de alto voltaje en Nueva York

La temporada 2025 del tenis mundial hará vibrar Nueva York con la disputa del último Grand Slam del año: el US Open. Tras pasar por la arcilla de Roland Garros y el césped de Wimbledon, el tenis regresa a las canchas duras en el verano estadounidense.

Los campeones de la última edición fueron el italiano Jannik Sinner entre los hombres (6-3, 6-4 y 7-5 a Taylor Fritz en la final) y la bielorrusa Aryna Sabalenka entre las mujeres (7-5 y 7-5 a Jessica Pegula en la final), los dos tenistas que terminaron el 2024 en la cima de los rankings mundiales. Este año las carreras todavía están muy disputadas entre Sinner y Carlos Alcaraz y Sabalenka e Iga Świątek, por lo que el US Open será fundamental para esto.

Con sede en el complejo de la USTA en Flushing Meadows, el US Open combina historia, espectáculo y el inconfundible ambiente que pone el público neoyorquino.

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán a rivales estadounidenses que podrían ser peligrosos cuando emprendan la búsqueda de otro título del Abierto de Estados Unidos.

Mientras tanto, a sus 45 años, Venus Williams regresa al torneo y se las verá contra Karolina Muchova, otra finalista pasada del Abierto de Francia y que ha alcanzado las semifinales en Nueva York en los últimos dos años.

Se trata de uno de los cruces de mayor voltaje para el comienzo del último Grand Slam de la temporada tras la confección el jueves de los cuadros de individuales masculinos y femeninos.

