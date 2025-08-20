Cerrar X
Deportes

Vekic y Fernandez debutan con victoria en el Abierto Monterrey

Ambas campeonas vencieron a sus respectivas rivales en la primera jornada del Abierto Monterrey, el cual se disputa en el Club Sonoma

  • 20
  • Agosto
    2025

La croata Donna Vekic, campeona en 2023, inició con paso firme el abierto celebrado en la ciudad al imponerse 6-2, 6-3 a la griega Maria Sakkari en el duelo estelar de la primera jornada del Abierto Monterrey.

Vekic, de 29 años, mostró agresividad desde el inicio y dominó con cinco aces y un 86% de efectividad en su primer servicio.

Aprovechó dos quiebres clave en el set inicial y, aunque Sakkari intentó reaccionar en el segundo, la croata siempre encontró respuesta. Tras una hora y 24 minutos, selló su triunfo y avanzó a la segunda ronda, donde enfrentará a la belga Elise Mertens, a quien ya venció en Wuhan 2024.

deportes-donna-vekic.jpg

En otro encuentro, la canadiense Leylah Fernandez, campeona en 2021 y 2022, derrotó 6-3, 7-5 a la rumana Jaqueline Cristian.

La dos veces campeona del torneo mostró precisión y temple en los momentos clave, imponiendo su ritmo en el primer set y superando la resistencia de Cristian en el segundo.

deportes-leylah-fernandez.jpg

Con este triunfo, Fernandez, que llega motivada tras conquistar el WTA 500 de Washington, reafirma su condición de favorita y busca volver a ser protagonista en Monterrey, donde el cariño del público regio le da un impulso extra.


Comentarios

