Zarazúa hace historia en el US Open y elimina a la top 6 mundial

Este triunfo fue histórico para Renata Zarazúa, pues esta es la primera vez que una tenista mexicana logra derrotar a un top 10 mundial de la WTA

Tras su participación en el Abierto Monterrey, la tenista mexicana, Renata Zarazúa, dio una de las sorpresas en el US Open y derrotó a Madison Keys, top 6 del mundo y ganadora de un grand slam.

Este histórico triunfo de la nacida en Ciudad de México se dio por pizarra de 6(10)-7, 7-6(3) y 7-5, en un complicadísimo partido que se extendió por más de tres horas.

La tensión fue una constante en el encuentro, pese a ser de primera ronda, pues ambas acumularon 120 errores no forzados, aunque la más imprecisa fue la estadounidense, que tuvo 89 de ellos.

Fue precisamente la irregularidad de Keys la que le abrió la puerta a Zarazúa para tener hasta el setpoint en cinco ocasiones durante el primer set, extendiéndolo hasta el tie-break que se llevó Madison.

Este golpe no fue nada bien recibido por Keys, que se puso 3-0 en la reanudación del partido, sin embargo, nuevamente sus errores le pasaron factura y esta vez Renata sí logró capitalizar y llevarse el set.

El tercer set también fue muy cerrado, hasta el 4-3 para la mexicana, cuando Zarazúa rompió el servicio de su rival a la primera oportunidad que tuvo, pero Keys le devolvió la rotura al instante. Sin embargo, la top 6 del mundo perdió su servicio cuando la pizarra estaba 6-5 y le costó la eliminación.

Este triunfo fue histórico para Renata Zarazúa, pues esta es la primera vez que una tenista mexicana logra derrotar a un top 10 mundial de la WTA; además, igualó su mejor resultado en uno de los torneos más prestigiosos del mundo.

Ahora, su próxima cita con la historia en el US Open es el miércoles 27 de agosto, donde se enfrentará a la francesa Diane Parry, número 107 del ranking.


