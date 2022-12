Aislinn Derbez revela los motivos de separación con Mauricio

La actriz Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann formaban una de las parejas más consentidas del espectáculo, por lo que su separación sorprendió a más de uno y a pesar de mantenerse con buena relación; los rumores acerca de los motivos de su separación siguen siendo tema de conversación.





En dicha temporada, tiene una conversación sobre su ex relación con su madrastra Alessandra Rosaldo.





“Nunca me imaginé que tú y Mau ya no iban a estar juntos”, comentó Rosaldo.



A lo que la madre de Kailani responde que ella tampoco imaginó que eso fuera a pasar, ya que para ella era lo último que pudo haber pensado y por supuesto, fue muy dolorosa la separación para ella.





Entre lágrimas también confesó que él fue quien le solicitó la separación y eso la tomó por sorpresa, pero que, a pesar de la negación, supo soltar.





“También vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea respetaste y lo viviste”, felicitó Rosaldo.