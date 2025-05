Alejandro Sanz lanza un nuevo álbum tras casi cinco años

Tras dos años de trabajo en el estudio, el cantante español Alejandro Sanz publicó una nueva colección de canciones, que marca su regreso a la música, pues su último lanzamiento fue el álbum "Sanz", en el 2021.

El título, escogido por el artista español para darle unidad a este nuevo trabajo, es "¿Y ahora qué?", un nombre que nace desde la idea de una frase cotidiana, algo que vive con nosotros y se convierte en una búsqueda poética.

“Esa pregunta es la misma que me hago cada vez que empiezo una canción, cada vez que termino una gira, cada vez que decido comenzar de nuevo y levantarme", dijo.

"¿Y ahora qué?" Responde a que lo importante no es caerse, sino levantarse, y una vez que caes y te levantas, te dices “¿y ahora qué?”.

"Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos los días”, expresó.

El material fue grabado entre España y Estados Unidos y Sanz trabajó con un nuevo equipo de colaboradores, productores y compositores con los que ha reformulado sus métodos de trabajo tradicionales.

"He tenido el privilegio de trabajar con un equipo de gente maravillosa, artistas con los que he compartido composición y producción. La idea de compartir en estas nuevas canciones me ha enriquecido a todos los niveles”, mencionó.

Para abordar este nuevo proyecto, Sanz quería hacerlo desde un espacio y método de trabajo diferente.

El proceso de grabación ha surgido de una forma muy natural, donde el español se ha dejado empapar del trabajo de sus nuevos compañeros de viaje y, de algún modo, él ha podido contagiarles de sus raíces y visión musical.

"¿Y ahora qué?" incluye seis nuevas composiciones, diferentes ritmos y colaboraciones extraordinarias con Manuel Turizo y Shakira, que es histórica, tanto por su significado como por el reencuentro de dos artistas icónicos.

Después de veinte años desde su primer encuentro musical con el éxito global de “La Tortura”, Alejandro Sanz y Shakira vuelven a compartir un sencillo monumental que ya es uno de los hitos musicales del año, la nueva canción de la esperada reunión de las dos estrellas: “Bésame”.

Por si fuera poco, Alejandro Sanz acaba de anunciar una nueva gira que arrancará este próximo mes de septiembre en México.

Este regreso no sólo responde a la enorme demanda de sus fans, sino que también forma parte de una etapa artística renovada en la que Sanz está explorando nuevos sonidos.

