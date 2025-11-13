Cerrar X
Escena

Conoce a los ganadores de los Latin Grammy 2025

Bad Bunny se llevó tres premios y Sanz dos; Paloma Morphy, CA7RIEL y Natalia Lafourcade también destacaron en la gala en Las Vegas

  • 13
  • Noviembre
    2025

Lista de ganadores de los Latin Grammy otorgados el jueves por La Academia Latina de la Grabación en Las Vegas.

General

  • Grabación del año: “Palmeras en el jardín”, Alejandro Sanz.
  • Álbum del año: “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny.
  • Canción del año: “Si antes te hubiera conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios y Karol G, compositores (Karol G).
  • Mejor nuevo artista: Paloma Morphy.
  • POP
    Mejor álbum pop contemporáneo: “¿Y ahora qué?”, Alejandro Sanz.
  • Mejor álbum pop tradicional: “Bogotá”, Andrés Cepeda.
  • Mejor canción pop: “El Día del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibáñez, Vicente Jiménez y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).

Electrónica

  • Mejor interpretación de música electrónica latina: “Veneka”, Rawayana y Akapellah.

Urbana

  • Mejor fusión/interpretación urbana: “Dtmf”, Bad Bunny.
  • Mejor interpretación de reggaetón: “Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny.
  • Mejor álbum de música urbana: “DeBí TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny.
  • Mejor canción de rap/hip hop: “Fresh”, Trueno, compositor (Trueno).
  • Mejor canción urbana: “DtMF”, Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria y Tyler Spry, compositores (Bad Bunny).

Rock

  • Mejor álbum de rock: “Novela”, Fito Paez.
  • Mejor canción de rock (empate): “La torre”, RENEE, compositora (RENEE); “Sale el sol”, Fito Paez, compositor (Fito Paez).
  • Mejor álbum de pop/rock: “Ya es mañana”, Morat.
  • Mejor canción pop/rock: “Desastres fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler y Pablo Drexler, compositores (Jorge Drexler, Conociendo Rusia).

ALTERNATIVA

  • Mejor álbum de música alternativa: “Papota”, CA7RIEL & Paco Amoroso.
  • Mejor canción alternativa: “#Tetas”, Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez “Vibarco” y Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso).

Tropical

  • Mejor álbum de salsa: “Fotografías”, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.
  • Mejor álbum de cumbia/vallenato: “El último Baile”, Silvestre Dangond y Juancho De La Espriella.
  • Mejor álbum de merengue y/o bachata: “Novato Apostador”, Eddy Herrera.
  • Mejor álbum tropical contemporáneo: “Puñito de Yocahú”, Vicente García.
  • Mejor álbum tropical tradicional: “Raíces”, Gloria Estefan.
  • Mejor canción tropical: “Si antes te hubiera conocido”, Edgar Barrera, Andres Jael Correa Ríos y Karol G, compositores (Karol G).

Cantautor

  • Mejor álbum cantautor: “Cancionera”, Natalia Lafourcade.
  • Mejor canción cantautor: “Cancionera”, Natalia Lafourcade, compositora (Natalia Lafourcade).

Regional mexicana

  • Mejor álbum de música ranchera/mariachi: “¿Quién + Como Yo?”, Christian Nodal.
  • Mejor álbum de música banda: “4218”, Julión Álvarez y su Norteño Banda.
  • Mejor álbum de música tejana: “Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo)”, Bobby Pulido.
  • Mejor álbum de música norteña: “La Lotería”, Los Tigres Del Norte.
  • Mejor álbum de música mexicana contemporánea: “Palabra De To’s (Seca)”, Carín León.
  • Mejor canción regional mexicana: “La Lotería”, Luciano Luna, compositor (Los Tigres Del Norte).

Instrumental

  • Mejor álbum instrumental: “Y El Canto De Todas”, Rafael Serrallet con Lviv Philharmonic Orchestra.

Tradicional

  • Mejor álbum folclórico: “Joropango”, Kerreke, Daniela Padrón.
  • Mejor álbum de tango: “En Vivo 20 Años”, Tanghetto.
  • Mejor álbum de música flamenca: “Flamencas”, Las Migas.
  • Mejor canción de raíces: “Aguacero”, Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla, compositores (Luis Enrique, C4 Trío).

Jazz

  • Mejor álbum de jazz latino/jazz (empate): “Hamilton de Holanda Trío - Live In NYC”, Hamilton De Holanda; “Cuba & Beyond”, Chucho Valdés y Royal Quartet.

Cristiana

  • Mejor álbum cristiano (en español): “Legado”, Marcos Witt.
  • Mejor álbum cristiano (en portugués): “Memóri4s (Ao Vivo)”, Eli Soares.

Lengua portuguesa

  • Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa: “Caju”, Liniker.
  • Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: “O Mundo Dá Voltas”, Baianasystem.
  • Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa: “Caju”, Liniker.
  • Mejor álbum de samba/pagode: “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, Sorriso Maroto.
  • Mejor álbum de música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña: “Um Mar Pra Cada Um”, Luedji Luna.
  • Mejor álbum de música sertaneja: “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó.
  • Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: “Dominguinho”, João Gomes, Mestrinho y Jota.pê.
  • Mejor canción en lengua portuguesa: “Veludo Marrom”, Liniker, compositor (Liniker).

Niños

  • Mejor álbum de música latina para niños: “Los Nuevos Canticuentos”, Canticuentos.

Clásica

  • Mejor álbum de música clásica: “Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World”, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor.
  • Mejor obra/composición clásica contemporánea: “Revolución Diamantina - Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable”, Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic y Los Angeles Master Chorale).

Medios visuales

  • Mejor música para medios visuales: “Cien años de soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)”.

Arreglo

  • Mejor arreglo: “Camaleón”, Cesar Orozco, arrreglista (Cesar Orozco y Son Ahead).

Diseño de empaque

  • Mejor diseño de empaque: “Cuarto Azul”, Christian Molina, director de arte (Aitana).

Composición

  • Compositor del año: Edgar Barrera.

PRODUCCIÓN

  • Mejor ingeniería de grabación para un álbum: “Cancionera”, Jack Lahana, ingeniero; Jack Lahana, mezclador; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Natalia Lafourcade).
  • Productor del año (empate): Rafa Arcaute y Federico Vindver; Nico Cotton.

VIDEO

  • Mejor video musical versión corta: “#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso.
  • Mejor video musical versión larga: “Papota (Short Film)”, CA7RIEL & Paco Amoroso.

Comentarios

