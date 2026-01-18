Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_aleks_syntek_a9f4df9857
Escena

Aleks Syntek reaparece y aclara rumores sobre posibles adicciones

El cantante aclaró que su ausencia se debió a un tratamiento de bienestar físico y mental por agotamiento laboral; negó rumores de drogas o problemas familiares

  • 18
  • Enero
    2026

Después de varios meses alejado de las redes sociales y de los medios, Aleks Syntek hizo su reaparición en público después de su retiro temporal por razones de salud.

Según información compartida por el cantante, su retiro temporal se debió a que estuvo internado en un centro especializado en donde se evaluaron sus niveles de bienestar, tanto físico como mental, tras un periodo de descanso necesario por exceso de trabajo.

En su regreso, el cantante mexicano aclaró su estado actual, asegurando que se encuentra bien, tanto a nivel personal como familiar.

Además, Syntek también aclaró los rumores que lo vinculaban con una supuesta crisis de drogas o problemas maritales, sino con un desgaste físico y mental ocasionado por jornadas de trabajo superiores a 48 horas continuas.

“Me metí en una clínica wellness donde te ayudan a subir tus niveles… Te revisan todo tu organismo. Estuve en una rehabilitación de salud, no de drogas”, aclaró el cantante.

Además, destacó que su familia está bien y que la relación con su esposa permanece estable. 

Con este mensaje, el artista busca despejar dudas y reafirmar que su retiro temporal fue una medida de cuidado personal ante el agotamiento laboral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_robbie_williams_bb03b82793
Robbie Williams sorprende con el lanzamiento de Britpop
Whats_App_Image_2026_01_16_at_3_53_28_PM_279fec6cf0
Crean un modelo de IA que predice riesgo de diabetes
Whats_App_Image_2026_01_16_at_3_52_44_PM_fd5335a988
El Blue Monday: ¿Sí es el día más triste del año?
publicidad

Últimas Noticias

G_6_Hz_Uf_XUAAPWR_0_5efc725335
Buffalo Bills despiden al entrenador Sean McDermott
146a13eb_a509_477f_98c8_13a64b546a73_e4389a508c
Operativo federal catean departamento de exjuez en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_01_19_T135011_001_b2f1580e05
Maestro colombiano sobrevive tras desaparecer en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Arranca_Igualdad_trimestre_talleres_centros_comunitarios_02ed095144
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
EH_DOS_FOTOS_2026_01_17_T093925_741_a94894a5ee
Bruno Mars debuta en Roblox con concierto virtual
nacional_avion_eua_toluca_321bd6c0c1
Avión de EUA aterriza en Toluca; 'fue acción coordinada', señalan
publicidad
×