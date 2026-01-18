Aleks Syntek reaparece y aclara rumores sobre posibles adicciones

Después de varios meses alejado de las redes sociales y de los medios, Aleks Syntek hizo su reaparición en público después de su retiro temporal por razones de salud.

Según información compartida por el cantante, su retiro temporal se debió a que estuvo internado en un centro especializado en donde se evaluaron sus niveles de bienestar, tanto físico como mental, tras un periodo de descanso necesario por exceso de trabajo.

En su regreso, el cantante mexicano aclaró su estado actual, asegurando que se encuentra bien, tanto a nivel personal como familiar.

Además, Syntek también aclaró los rumores que lo vinculaban con una supuesta crisis de drogas o problemas maritales, sino con un desgaste físico y mental ocasionado por jornadas de trabajo superiores a 48 horas continuas.

“Me metí en una clínica wellness donde te ayudan a subir tus niveles… Te revisan todo tu organismo. Estuve en una rehabilitación de salud, no de drogas”, aclaró el cantante.

Además, destacó que su familia está bien y que la relación con su esposa permanece estable.

Con este mensaje, el artista busca despejar dudas y reafirmar que su retiro temporal fue una medida de cuidado personal ante el agotamiento laboral.

