Escena

Finn Wolfhard genera polémica en SNL por chiste misógino

El actor fue criticado en redes tras un comentario sexual en su monólogo de Saturday Night Live; algunos piden disculpa y otros defienden el humor del programa

  • 19
  • Enero
    2026

Finn Wolfhard, conocido por su papel de Mike Wheeler en "Stranger Things", está en medio de la polémica después de contar un chiste en su participación en el programa Saturday Night Live, el cual fue considerado misógino.

La controversia estalló después de que Wolfhard realizara un chiste en el monólogo inicial del programa, en donde habló sobre haber crecido mientras grababa la serie de Netflix.

Durante su monólogo, el actor mencionó los momentos personales vividos durante el set y cerró el discurso con un comentario de tono sexual que fue acompañado por un corte visual al Demogorgon, el icónico monstruo de la serie.

Tras la transmisión del episodio, Finn Wolfhard se volvió tendencia en redes, pues usuarios catalogaron este chiste como una broma ofensiva relacionada con la anatomía femenina.

Después de que la polémica estallara, seguidores —principalmente jóvenes— exigen una disculpa pública y aseguran que Finn Wolfhard dañó su imagen tras el cierre de "Stranger Things".

Sin embargo, no todos apoyaron esta idea, pues algunos usuarios defendieron al actor, argumentando que Saturday Night Live es conocido por su humor provocador y que la reacción ha sido exagerada.

Por su parte, Wolfhard no se ha pronunciado respecto al tema.

El episodio se transmitió hace apenas unos días, por lo que el debate continúa activo tanto en redes de habla inglesa como en comunidades hispanas.


Etiquetas:
