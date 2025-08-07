Alicia Villarreal confirma su divorcio con Cruz Martínez

La cantante regiomontana, Alicia Villarreal, anunció oficialmente la separación del líder de los Kumbia Kings, después de 22 años de matrimonio y en medio de una pelea legal por violencia doméstica, robo de documentos y tentativa de feminicidio.

"La güerita consentida" confirmó en el programa Ventanenando que su matrimonio con Cruz Martínez había quedado oficialmente disuelto este miércoles 6 de agosto.

La cantante reveló que el divorcio se hizo por medio de una audiencia virtual y que, a partir de este jueves, era nuevamente una mujer soltera.

“A partir de hoy (estoy divorciada). Llegamos al fin de un primer ciclo que se tenía que cerrar y concluir bien. Uno puede decir que uno ya lo concluyó”.

“No deja de haber una historia y tantos años… La familia y todo lo que sucede dentro de esa gran ilusión que un día tuviste, es para siempre”, dijo la cantante regia.

Villareal aseguró que su "libertad" era algo que "necesitaba", en especial después de haber sido víctima de violencia doméstica por parte de su ahora exesposo el pasado febrero.

“Era importante llegar a ese punto de lograr mi libertad, que necesitaba salir de ahí, que siento que no me había ido bien”, dijo.

También mencionó que el proceso de divorcio había comenzado en 2023, pero como su matrimonio era en Estados Unidos, tenía que hacer trámites también en México para que procediera, asegurando que trabajó junto a su equipo legal a "marcha muy forzada".

Alicia Villarreal y Cruz Martínez comenzaron su relación en 2001, pero fue hasta 2003 cuando contrajeron matrimonio.

Durante los 22 años de matrimonio se convirtieron en padres dos veces, siendo fruto de esa relación Ángelo y Félix.

Con los años, su matrimonio empezó a envolverse en polémicas, en donde la propia Alicia reconoció públicamente que era complicado sostener una vida como artista, madre y esposa.

Pese a que también existieron rumores de infidelidad por parte del músico, los cuales fueron desmentidos en su momento, "la guerita consentida" reconoció en 2024 que ya se encontraba separada del líder de los Kumbis Kings después de que se filtraran imágenes del músico acompañado de una joven en un bar de Monterrey.

Fue el pasado 16 de febrero cuando Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio al finalizar un show en una feria de Michoacán, para posteriormente informar que emprendería acciones legales contra Cruz Martínez, alegando haber sido víctima de violencia doméstica y robo de documentos.

